وكالة: أربعة مشترين أوروبيين سدّدوا ثمن الغاز الروسي بالروبل

ذكرت وكالة بلومبرغ، أن أربعة مشترين أوروبيين دفعوا بالروبل مقابل إمدادات الغازالروسي، وفقا لمصدر مقرب من شركة الغاز الروسية العملاقة غازبروم.

وتقول بلوملرغ إن المصدر لم يحدد هوية الشركات ولا من أي دولة أوروبية، موضحاً أن "عشر شركات أوروبية فتحت بالفعل حسابات في "غازبروم بنك" لتلبية مطالب الدفع الروسية.

وفي وقت سابق، حذر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أوروبا من أنها تخاطر بقطع إمدادات الغاز عنها إذا لم تدفع بالعملة الروسية، في الوقت الذي يسعى فيه للانتقام بعد العقوبات الغربية بسبب غزو موسكو لأوكرانيا.

وأعلنت مجموعة غازبروم الروسية العملاقة للطاقة الأربعاء أنها قطعت جميع إمدادات الغاز عن بولندا وبلغاريا لعدم تلقيها دفعات بالروبل من البلدين العضوين في الاتحاد الأوروبي.

وأكد المصدر أن الإمدادات عن بولندا وبلغاريا توقفت بعد أن رفضتا آلية غازبروم للدفع بالروبل.

وتقول شركة الغاز االروسية إنها لا تنتهك عقوبات الاتحاد الأوروبي ذلك أن روسيا تزود 23 دولة أوروبية بالغاز عبر خطوط الأنابيب.

كما أشارت بلومبرغ إلى أنه في حال رفض المشترون الآخرون شروط الكرملين؛ فمن غير المحتمل حدوث المزيد من عمليات قطع الإمدادات بالغاز حتى النصف الثاني من شهر أيار/مايو مع حلول موعد المدفوعات التالية.

وقالت مذكرة داخلية للمفوضية الأوروبية إن قيام المشترين من الاتحاد الأوروبي بالدفع بالروبل مقابل الغاز الروسي من شأنه أن يمثل خرقا لمنظومة عقوبات الاتحاد الأوروبي على موسكو.