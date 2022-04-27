Latest Live Coverage

Live - Tv

Euronews live

Live Broadcast

Watch Euronews live stream

euronews_icons_loading
الأشخاص الذين تم القبض عليهم بزعم صلاتهم بالعصابة ترافقهم الشرطة المدنية الوطنية في مركز العقوبات في سان سلفادور، 25 أبريل 2022

دخلت "الحرب على العصابات" التي أطلقها رئيس السلفادور نجيب بوكيلي، شهرها الثاني بعد انتشار موجة جريمة خلفت 87 قتيلاً الشهر الماضي، وتم اعتقال أكثر من 18000 شخص في ظل حالة الطوارئ.

وتحتجز الشرطة والجيش المشتبه بهم دون مذكرات توقيف ومعظمهم يحمل وشوماً تمثل عصاباتهم.

viber

ومدد برلمان البلاد حالة الطوارئ لثلاثين يوماً أخرى.

No Comment المزيد من