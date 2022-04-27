أين تقع ترانسدنيستريا وهل تُجرُّ إلى الدخول في حرب أوكرانيا؟

تصدر اسم منطقة ترانسدنيستريا المدعومة من روسيا والتي تقع شرق مولدوفا، المتاخمة لأوكرانيا، الأخبار، بعد سلسلة من التفجيرات التي شهدتها المنطقة. وتتهم روسيا أوكرانيا باستهداف قرية فيها مستودع للذخيرة.

وتثير هذه الأحداث المخاوف من تمدّد النزاع في أوكرانيا إلى مولدوفا، البلد الصغير والفقير الواقع في أوروبا الشرقية.

ووقعت التفجيرات الغامضة، التي استهدفت "وزارة أمن الدولة" وبرجاً لاسلكياً ووحدة عسكرية، بعد أيام من ادعاء قائد روسي كبير أن المتحدثين باللغة الروسية في مولدوفا يتعرضون للقمع.

وهي نفس الحجة، التي استخدمتها روسيا لتبرير غزوها لأوكرانيا، إذ قالت إن الأخيرة تهاجم الناطقين باللغة الروسية في منطقة الدونباس (دونيتسك ولوهانسك).

وقال رستم مينيكاييف، نائب قائد المنطقة العسكرية المركزية في روسيا، إن السيطرة على جنوب أوكرانيا يساعد روسيا على الارتباط مع ترانسدنيستريا، التي تقع عبر الحدود مباشرة من ميناء أوديسا على البحر الأسود.

أين تقع ترانسنيستريا وما هو وضعها؟

المنطقة التي يغلب عليها "الطابع الروسي" تقع بين نهر دنيستر وحدود أوكرانيا وقد أعلنت انفصالها عن مولدوفا بعيد انهيار الاتحاد السوفياتي سابقاً. وفي عام 1992، خاض الانفصاليون حرباً مع حكومة مولدوفا الموالية للغرب، والتي انتهت بمئات القتلى وتدخل الجيش الروسي إلى جانب المتمردين.

في استفتاء عام 2006 لم يعترف به المجتمع الدولي، أيد 97.1 في المائة من الناخبين الانضمام إلى روسيا مما وجه ضربة لآمال مولدوفا في السير على نهج رومانيا وعدة دول من شرق أوروبا الشيوعية السابقة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.

يسيطر الانفصاليون الموالون لروسيا على منطقة ترانسدنيستريا، بل يتحكمون في زمام الأمور وتستضيف المنطقة بشكل دائم 1500 جندي روسي بالإضافة إلى مستودع كبير للأسلحة.

ما مدى ارتباط ترانسدنيستريا بروسيا؟

لا تزال ترانسدنيستريا تستخدم الأبجدية السيريلية ولديها عملتها الخاصة وهو الروبل الترانسدنيستري وقوات الأمن وجواز السفر، رغم أن معظم سكانها الذين يقدر عددهم بنحو 465 ألف نسمة لديهم الجنسية المولدوفية أو الروسية أو الأوكرانية المزدوجة أو الثلاثية. ويتحدث غالبية السكان اللغة الروسية، بينما يهيمن المتحدثون الرومانيون على بقية مولدوفا.

يدعم الكرملين اقتصاد ترانسدنيستريا، وتوفر الغاز المجاني وتتمركز القوات الروسية هناك، ويتم الحديث عن إنشاء قمر صناعي روسي على حدود الاتحاد الأوروبي.

رموز سوفياتية

علم المنطقة الانفصالية مزين بمطرقة ومنجل، ويلوح تمثال ضخم للينين فوق وسط مدينتها الرئيسية، تيراسبول، ويقبع تمثال نصفي للزعيم البلشفي خارج دار البلدية، أو بيت السوفيات.

ماذا تقول روسيا؟

قال المتحدث باسم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، دميتري بيسكوف، للصحفيين يوم الثلاثاء إنه "قلق" بشأن الأخبار التي جاءت من ترانسدنيستريا، بينما قال دينيس بوشلين، زعيم الجمهورية المعلنة من جانب واحد في دونيتسك، لوكالة ريا نوفوستي إن على موسكو " الأخذ بعين الاعتبار ما يحدث في ترانسدنيستريا "عند التخطيط للمرحلة التالية من حملتها العسكرية.

ماذا تقول مولدوفا؟

أوضحت رئيسة مولدوفا، مايا ساندو ، معارضتها لانفصال ترانسدنيستريا. وترغب في استبدال القوات الروسية المتمركزة على طول حدود ترانسدنيستريا مع مولدوفا ببعثة مراقبة من منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، وهو الاقتراح التي ترفضه موسكو.

بعد اجتماع لمجلس الأمن التابع لها هذا الأسبوع، قالت ساندو إن "قوى معينة لم تذكر اسمها داخل ترانسدنيستريا" تؤيد الحرب وتهتم بزعزعة استقرار الوضع في المنطقة.

ودعت رئيسة مولدافيا مايا ساندو إلى "الهدوء" وأعلنت إجراءات لتعزيز الأمن في بلدها المجاور لأوكرانيا بعد سلسلة انفجارات هزّت ترانسدنيستريا، في حين اتّهمت كييف الكرملين بالسعي لزعزعة استقرار هذه المنطقة المولدوفية الانفصالية الموالية لموسكو.