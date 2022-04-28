غوتيريش يزور بوتشا وإيربين وروسيا تواصل هجومها في أوكرانيا

يزور الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الخميس ضواحي كييف بوتشا وإيربين وبوروديانكا، التي شهدت انتهاكات نسبها الأوكرانيون إلى الجيش الروسي الذي يواصل هجومه في شرق وجنوب أوكرانيا.

وتتهم كييف القوات الروسية بارتكاب مجازر بعد اكتشاف جثث عشرات الأشخاص بملابس مدنية في تلك المناطق التي احتلها الجيش الروسي ثم تخلى عنها.

وفي الثاني من نيسان/ابريل اكتشف صحافيو وكالة فرانس برس مشاهد مروعة في بوتشا في شارع مليء بالجثث. ووثقت الأمم المتحدة بعد مهمة في المدينة "القتل بما في ذلك إعدام بعض المدنيين بإجراءات موجزة".

وتبنى نواب كنديون يوم الأربعاء مذكرة تدين "أعمال الإبادة الجماعية الروسية ضد الشعب الأوكراني"، مؤكدين أن هناك "أدلة واضحة وكثيرة على جرائم حرب منهجية وجسيمة وجرائم ضد الإنسانية".

ووصل غوتيريش إلى أوكرانيا قادما من موسكو حيث ناشد فلاديمير بوتين وقف إطلاق النار "في أقرب وقت ممكن". كما قال إنه "قلق من التقارير المتكررة عن جرائم حرب محتملة"، مؤكدا أنها "تتطلب تحقيقا مستقلا".

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