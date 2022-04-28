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الولايات المتحدة الأمريكية

شاهد: الجيش الأمريكي يجهز ناقلات الأفراد المدرعة M113 لإرسالها للقوات الأوكرانية

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بقلم:  يورونيوز  مع أ ف ب
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أحد أفراد الحرس الوطني يوجه سائق ناقلة M113 - إنديانا- الولايات المتحدة
أحد أفراد الحرس الوطني يوجه سائق ناقلة M113 - إنديانا- الولايات المتحدة   -   حقوق النشر  AFP

قام الحرس الوطني بولاية إنديانا بإعداد ناقلات الأفراد المدرعة M113، كجزء من مبادرة أمريكية لدعم الأوكرانيين في الدفاع عن دولتهم لمواجهة الغزو الروسي.

وأظهر مقطع فيديو أفراد الحرس الوطني في الولاية وهم يقومن بفحص وتجهيز ناقلات الجنود قبل أن يتم شحنها إلى أوكرانيا.

ويأتي هذا كجزء من التزام تعهدت به الولايات المتحدة الأمريكية لدعم أوكرانيا ضد الغزو الروسي. خطة الدعم تشمل تجهيزها بأنظمة طائرات موجهة بالليزر، وطائرات بلا طيار ومعدات عسكرية مختلفة.