شاهد: ربط ذراع أوربية جديدة في القسم الروسي من وكالة الفضاء الدولية

بدأ مهندسو الرحلة 67 أوليغ أرتمييف و دنيس ماتفيف من مؤسسة الأنشطة الفضائية الروسية روسكوسموس السير خارج محطة الفضاء الدولية في القسم الروسي منها، وقضى رائدا الفضاء الروسيان بعض الوقت خارج المحطة للعمل على ذراع آلية. ويعمل رائدا الفضاء لوحدة "نوكا"، المختبر الأساسي للجزء الروسي من محطة الفضاء الدولية.

أثناء هذه العملية سيرصد الثنائي عمل الذراع التي يبلغ طولها 11 مترا، وسيرصدان حركاتها الأولى، بعد إزالة البطانيات الحرارية والقيام بالعديد من الخطوات الفنية الآخرى من أجل تفعيل الذراع.

في خامس عملية سير في مسيرة أرتيمييف، يرتدي بدلة الفضاء الروسية أورلان بخطوط حمراء، بينما يرتدي زميله ماتفيف بدلة بخطوط زرقاء في ثاني عملية سير في مسيرته.

هذه هي خامس عملية سير في الفضاء في المحطة عام 2022، وال 250 في تاريخها. المشي في الفضاء يأتي لصيانة وتجميع أقسام المحطة وتطويرها.