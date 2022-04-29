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روسيا

شاهد | راية النصر السوفياتية تُرفع في محطة الفضاء الدولية

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بقلم:  يورونيوز
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رائد فضاء روسي يرفع علم النصر السوفياتي فوق محطة الفضاء الدولية
رائد فضاء روسي يرفع علم النصر السوفياتي فوق محطة الفضاء الدولية   -   حقوق النشر  يوروفيجن

كشف رواد الفضاء الروس في محطة الفضاء الدولية عن نسخة طبق الأصل من راية النصر السوفياتية في الفضاء المفتوح قبل احتفالات الـ 9 مايو-أيار، حسبما ذكرت وكالة الفضاء الحكومية "روسكوسموس". 

وقد تم رفع الراية على الجانب الخارجي لوحدة المختبرات الروسية المتعددة الأغراض بواسطة رائدي الفضاء دينيس ماتفييف وأوليغ أرتيمييف.

وكان شعار النصر هو العلم الذي رفعه جنود الجيش الأحمر السوفياتي أعلى مبنى الرايخستاغ في برلين في الأول من مايو-أيار من العام 1945. 

وتعتبر الراية الرمز الرسمي لانتصار الاتحاد السوفياتي على ألمانيا النازية في الحرب العالمية الثانية التي يسميها الجانب الروسي "الحرب الوطنية العظمى". والراية الأصلية معروضة في متحف القوات المسلحة المركزية في موسكو.

وليلة الخميس، شرع أرتيمييف وماتفييف في سيرهما الفضائي الثاني خلال مهمتهما الفضائية الحالية لإعداد وتثبيت الذراع الروبوتية. وهذه هي خامس عملية سير في الفضاء في المحطة عام 2022 من أجل صيانة وتجميع أقسام المحطة وتطويرها.