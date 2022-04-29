شاهد: مصرع 3 أشخاص وإصابة 9 آخرين بانفجار ضخم في مصنع تركي

قتل ثلاثة أشخاص وأصيب 9 أخرون بانفجار داخل مصنع للدهانات (الطلاء) في منطقة توزلا الصناعية بمدينة إسطنبول شمال غرب تركيا، ظهر اليوم الجمعة.

وأفاد حاكم منطقة توزلا، علي أكشا، في تصريحات لوسائل إعلام محلية أن فرق الإسعاف والإطفاء ورجال الشرطة هرعوا إلى المصنع فور تلقيهم بلاغاً بالإنفجار لإخماد الحريق الناجم عنه، مضيفاً أنه تم تقديم الرعاية الطبية الأولية للمصابين وجرى نقلهم إلى المشفى، فيما توفي ثلاثة منهم في مكان الحادث.

وأضاف علي أكشا أن السلطات تعرّفت على هوية القتلى والمصابين، منوهاً بأنه سبب الانفجار لم يُعرف بعد، وقال: إن سبب الانفجار سيتم الكشف عنه بعد اكتمال التحقيقات التي تجريها إدارة الإطفاء.

وكان مكتب المدعي العام فتح تحقيقاً في الانفجار الذي شهدته المنطقة الصناعية توزلا والتي تضم عدداً كبيراً من مصانع الدهانات.