شاهد | روسيا تستخدم لأول مرة غواصات لقصف أهداف أوكرانية بصواريخ كاليبر المجنحة

استخدمت روسيا غواصة تعمل بالديزل في البحر الأسود لضرب أهدافٍ عسكرية أوكرانية بصواريخ "كروز" من طراز "كاليبر"، وهي المرة الأولى التي تعلن فيها موسكو عن استخدام أسطولها من الغواصات في قصف أهداف أوكرانية.

ونشرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، شريط فيديو يظهر وابلا من صواريخ "كاليبر" تنطلق من البحر وتحلق في الأفق صوب ما قالت الوزارة إنها أهداف عسكرية أوكرانية.

وكان المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية ذكر في وقت سابق من اليوم أن صواريخ "كاليبر" التي تم إطلاقها من البحر دمرت ثلاث محطات جر فرعية في مراكز السكك الحديدية في مناطق فاستيف وكراسنوسيلكا وبولون بأوكرانيا.

ويشار إلى أن تقارير إعلامية كانت أوضحت أن مدى صاروخ "كاليبر" يبلغ ألفي كيلومتر، ويحلق بسرعة أقل من سرعة الصوت، ويطلق من البوارج الحربية والغواصات.

ويجدر بالذكر أن وزارة الدفاع الروسية كانت أعلنت يوم الأربعاء الماضي أن صواريخها من طراز "كاليبر" أصابت مستودع أسلحة في منطقة زابوريجيا بأوكرانيا يضم أسلحة من الولايات المتحدة ودول أوروبية.

وأوضحت الوزارة حينها أن "مستودعات تحوي كمية كبيرة من الأسلحة والذخائر الأجنبية، التي سلمتها الولايات المتحدة والدول الأوروبية إلى القوات الأوكرانية دمرت بصواريخ عالية الدقة أطلقت من البحر الأسود على مصنع الألمنيوم في زابوريجيا" بجنوب شرق أوكرانيا، ولم يُحدد الأسلحة التي دمرت في الضربة.