شاهد: باريس تعلق أسطول الحافلات الكهربائية بعد اندلاع حريقين في مركبتين

سيتم إيقاف عشرات الحافلات الكهربائية من شوارع باريس مؤقتاً "كإجراء احترازي" بعد اشتعال النيران في مركبتين خلال شهر واحد فقط، حسبما ذكرت شركة النقل العام الفرنسية (RATP).

في أعقاب حريق ثان صباح الجمعة 29 نيسان/أبريل 2022، لم يصب فيه أحد بأذى، "اتخذت شركة النقل العام الفرنسية قراراً بتعليق استخدام 149 حافلة كهربائية" من طراز "بلوباص 5 أس إي" (Bluebus 5SE) من الشركة المصنعة "بولور" (Bollore)، حسبما ذكرت الشركة المملوكة للدولة، ويمثل هذا العدد نحو ثلث أسطول الحافلات الكهربائية في المدينة.

وأطلقت الحافلة رقم 71 التي اشتعلت فيها النيران في جنوب شرق باريس في وقت مبكر من يوم الجمعة، سحباً كثيفة من الدخان الأسود ورائحة قوية من البلاستيك المحترق، وفقاً لصحفي في وكالة فرانس برس في مكان الحادث.

وقالت شركة النقل: "قام سائق الحافلة على الفور بإجلاء جميع الركاب. لم يصب أحد بأذى"، في حين قالت خدمة الإطفاء في المدينة إن الحريق أخمده حوالي 30 من رجال الإطفاء.

اشتعلت النيران في حافلة أولى في شارع سان جيرمان الراقي وسط باريس في 4 نيسان/ أبريل، مما أدى إلى تدمير المركبة ولكن مرة أخرى لم تتسبب في وقوع إصابات، وطلبت شركة النقل العام تقريراً كاملاً من الشركة المصنعة لشرح أسباب هذه الحوادث.

وتعد حافلات بولور الكهربائية التي يبلغ طولها 12 متراً (39 قدماً) مشهداً مألوفاً في شوارع العاصمة الفرنسية، وتحمل عبارة "سيارة كهربائية 100٪". وتقول الشركة على موقعها الإلكتروني إن الحافلات "مزودة بجيل جديد من البطاريات مع كثافة طاقة عالية وسلامة مثالية"، منتشرة حول سقف السيارة ومؤخرتها.