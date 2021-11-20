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فرنسا

فيديو: نشوب حريق قرب دار الأوبرا في باريس

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بقلم:  يورونيوز مع أ ف ب
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أوبرا غارنييه في باريس. 2020/03/20
أوبرا غارنييه في باريس. 2020/03/20   -   حقوق النشر  تيبو كامو/أ ب
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أظهر شريط مصور ألسنة لهب ودخان كثيف، تنبعث من نافذتي مكتب إداري مطل على شارع "كابوسين"، بالقرب من دار أوبرا "غارنييه" في باريس. وتوجد تحت المساحة التي اجتاحها الحريق مطعم وجبات سريعة، ومغازتين للملابس الجاهزة.

وقد تدخلت فرق الإطفاء في وقت وجيز في المبنى الذي يتكون من مكاتب إدارية أساسا، ومن شقق في الطوابق العلوية. وكانت هناك مخاطر كبيرة في أن يمتد الحريق إلى المحلات المجاورة والطوابق العلوية.

ولم تسجل خلال هذا الحادث وقوع إصابات بشرية، فيما يستغرق تدخل قوات الأمن من ساعتين إلى أربع ساعات، ريثما تتم السيطرة الكاملة عل الحريق، الذي لا يعرف إلى حد الآن سبب اندلاعه، والذي سيكشف تحقيق جار النتائج المتعلقة به.