بايدن يكرّم مونديل "أحد العمالقة" في تاريخ أميركا السياسي ويقول إنه "كان رجلاً جيداً"

كرّم الرئيس الأميركي، جو بايدن، الأحد، السياسي الديمقراطي الراحل والتر مونديل، مذكراً بأنه كان "صديقاً له خلال خمسة عقود من الزمن" وأنه "كان رجلاً جيداً".

وسافر بايدن إلى ولاية مينيسوتا أمس للمشاركة في تكريم مونديل، نائب الرئيس جيمي كارتر سابقاً، الذي توفي في الحادي والعشرين من نيسان/أبريل 2021، ولم تقم له جنازة رسمية بسبب وباء كوفيد-19.

وتوفي مونديل الذي ترشح إلى الانتخابات الرئاسية الأميركية عام 1984 وخسر أمام رونالد ريغن الذي فاز بـ49 ولاية من أصل 51، عن عمر ناهز 93 عاماً. ويعرف عن مونديل أنه عمل على توسيع مسؤوليات نائب الرئيس، المنصب الذي شغله بايدن نفسه لمدة ثماني سنوات خلال فترة حكم الرئيس السابق باراك أوباما.

وفي تكريمه قال بايدن إن صديقه "فريتز" (كما يسميه) "كان أحد العمالقة في تاريخ السياسة الأميركية". وشدد الرئيس الديمقراطي على "التعاطف" الذي أظهره مونديل خلال حياته السياسية قائلاً إن "فريتز أنار الطريق" أمام مهمة توحيد البلاد.

وقال بايدن إنه تحدث إلى أسرة الراحل قبل إلقائه الكلمة وإنه "كان متأثراً"، بحسب ما ذكرته أسوشييتد برس.