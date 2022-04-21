بايدن: بوتين "لن ينجح أبداً" في احتلال أوكرانيا والسيطرة على ماريوبول "موضع شك"

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن الخميس عن حزمة مساعدات عسكرية إضافية لأوكرانيا بقيمة 800 مليون دولار، مشيرًا إلى أنه من شأنها أن تساعد القوات الأوكرانية في قتالها القوات الروسية في منطقة دونباس.

وقال "هذه الحزمة تتضمن أسلحة مدفعية ثقيلة، العشرات من مدافع الهاوتزر، و144 ألف قطعة ذخيرة مع مدافع الهاوتزر هذه. وتشمل أيضًا المزيد من الطائرات المسيرة التكتيكية".

وأكد بايدن أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "لن ينجح أبداً" في احتلال أوكرانيا، وقال "وحدتنا في الوطن مع حلفائنا وشركائنا، ووحدتنا مع الشعب الأوكراني، تبعث رسالة لا لبس فيها إلى بوتين وهي أنه لن ينجح أبدًا في السيطرة على كل أوكرانيا واحتلالها".

وشكك بايدن في سيطرة الروس على مدينة ماريوبول الأوكرانية وقال "سيطرة (بوتين) على ماريوبول موضع شكّ"، مضيفًا أن "ليس هناك بعد أي دليل على أن ماريوبول سقطت بالكامل".

وأعلن بوتين في وقت سابق من اليوم الخميس سيطرة قواته على ماريوبول، المدينة المرفئية الاستراتيجية في جنوب شرق أوكرانيا، واصفا إيّاها بـ "الخطوة الناجحة" لكن مع تفضيله راهنا محاصرة آخر المقاومين في المدينة بدلاً من استهدافهم بهجوم نهائي.

إلى جانب المساعدات العسكرية الأمريكية، أعلن رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز الذي وصل برفقة نظيرته الدنماركية ميتي فريديريكسن إلى العاصمة كييف اليوم للقاء الرئيس الأوكراني، أنّ بلاده أرسلت إلى أوكرانيا شحنة مساعدات عسكرية زنتها 200 طنّ تشمل خصوصاً عربات نقل ثقيلة وذخيرة.

وقال سانشيز خلال مؤتمر صحافي مشترك مع فريدريكسن والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إنّ "هذه أضخم شحنة ترسلها (إسبانيا) حتى الآن، أكثر من ضعف ما أرسلناه حتى الآن".

وأضاف سانشيز أن "سفينةً تابعة للبحرية الإسبانية، اسمها "إيزابيل"، غادرت اليوم مرفأ إسبانيًا متوجّهةً إلى بولندا ومحمّلةً بمئتي طنّ من الذخائر الحديثة والمعدّات".

وأوضح أن "هذه السفينة تحمل 30 شاحنة وعددًا من العربات مخصصة للنقل الثقيل وعشر آليات صغيرة محمّلة بمعدات عسكرية ستُنقل بعدها إلى أوكرانيا".