تعديل حكومي في الدنمارك بعد استقالة وزير العدل

أعلنت الحكومة الدنماركية التي تتشكل من حزب واحد (الديمقراطيين الاشتراكيي) يوم الإثنين عن تعديل حكومي بعد استقالة وزير العدل نيك هايكروب.

وقالت الحكومة في بيان إن وزير الهجرة والاندماج الحالي ماتياس تسفاي سيحل محل هايكروب، بينما سيحل وزير الداخلية والإسكان كار ديبفاد بيك محل وزير الهجرة.

وسيتولى النائب كريستيان رابيرغ مادسن منصب وزير الداخلية والإسكان الجديد.

وسيستقيل هايكروب أيضاً من البرلمان لتولي منصب رئيس جمعية البيرة الدنماركية وهي مجموعة ضغط لشركات مثل كارلسبرغ ورويال يونيبرو، في الأول من حزيران/يونيو.

وهذا ثاني تعديل حكومي تشهده الدنمارك منذ استلام ميته فريدريكسن منصب رئاسة الوزراء في الـ27 من حزيران/يونيو 2019.