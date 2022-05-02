السيسي يبكي ويحتضن ابن شهيد مصري خلال احتفالية عيد الفطر

كرم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الإثنين، عددا من أسر شهداء الجيش والشرطة والأطقم الطبية خلال احتفالية عيد الفطر بقاعة المنارة في التجمع الخامس بالقاهرة بعد أداء صلاة العيد فى مسجد المشير طنطاوي.

وظهر السيسي وهو يكرم أسرة الجندي الراحل محمد عاطف إسماعيل ويسمح دموع ابنه الذي بكى بحرقة تأثرا بالموقف بعد أن أجرى جولة مع أبناء الشهداء فى منطقة الألعاب بمركز المنارة.

وقال الرئيس السيسي: "أهلًا وسهلًا.. سعداء بيكم.. كل سنة وأنتم طيبين وعيد سعيد عليكم.. متشرفين بيكم.. والله متشرفين بيكم، وصباح الخير عليكم وعيد سعيد علينا وعلى كل المصريين".

تعاطف شعبي

أثارت لقطة الرئيس المصري مع ابن الشهيد تعاطفا واسعا على منصات التواصل الاجتماعي ورأي نشطاء أنها لفتة إنسانية تجاه أبناء الشعب المصري.

وأشاد الإعلامي فهمي سرحان بأحداث "مسلسل الاختيار 3" وأبدى إعجابه بتعامل الرئيس المصري مع الأطفال.

وقد قدم الرئيس عبد الفتاح السيسي، التحية والشكر لأبطال مسلسل "الإختيار 3" و"عائدون" في موسم مسلسلات رمضان 2022، قائلا "مش هتمشوا وفرصة في يوم العيد ان احنا نتكلم ونقول لكم كل سنة وأنتم طيبين".

وكان الممثل ياسر جلال، الذي جسد شخصية الرئيس السيسي في الجزء الثالث من مسلسل الاختيار ضمن الحضور خلال فعاليات احتفالية عيد الفطر.