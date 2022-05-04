الأرجنتين تحاول استعادة قميص "يد الله" الذي لعب به مارادونا مباراة إنجلترا فى كأس العالم

توسل رؤساء كرة القدم الأرجنتينية إلى نجم إنجلترا السابق، ستيف هودج، للانسحاب من مزاد قيمته 5 ملايين جنيه إسترليني لشراء قميص اللاعب العالمي دييغو مارادونا الذي ارتداه في مباراة الأرجنتين وإنجلترا وسجل به هدف "يد الله" لبيعه لهم بدلا من ذلك.

وتبادل هودج، لاعب وسط توتنهام السابق، قمصانه مع مارادونا بعد تسجيل هدفين من أشهر الأهداف في تاريخ كرة القدم في مباراة ربع نهائي كأس العالم في المكسيك في عام 1986.

وعرض هودج القميص رقم 10، الذي من المقرر أن يصبح أثمن التذكارات الرياضية في التاريخ، في دار "سوثبي" للمزادات في لندن، من يوم 20 أبريل إلى غاية 4 مايو.

جدل القميص "رقم 10"

في نداء استئنافي يائس، سافر مسؤولو الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم إلى العاصمة البريطانية لمحاولة الحصول على القميص لعرضه في متحف مارادونا في مدينة بوينس آيرس.

وقال أحد أعضاء المجموعة، الذين حاولوا إقناع هودج بالتراجع عن عملية المزاد، في مقابلة لصحيفة "ذا صن" البريطانية: "إنه يبيع شيئا يخص مارادونا والاتحاد الآسيوي لكرة القدم بدون إذن.. يحب أن تكون هذه القطعة في الأرجنتين حتى يتمكن جميع الأرجنتينيين من الاستمتاع بها بدل أن يحصل عليها مليونير لعرضها في خزانة ملابسه".

وبعد أن كان معروضا في المتحف الوطني لكرة القدم في إنجلترا لما يقرب من 19 عاما، صرح هودج في كثير من المقابلات أنه رفض جميع العروض وأصر على عدم بيع القميص بسبب "قيمته العاطفية"، إلا أنه قرر في الأخير طرحه في مزاد علني.

وقد قوبلت عملية المزاد بتعقيدات بسبب مزاعم ابنته وزوجته السابقة اللتين شككتا في صحة القطعة على اعتبار أن اللاعب الإنجليزي حصل على قميص الشوط الأول من المباراة.

من جهتها، كذبت دار سوذبيز للمزادات ادعاءات ابنة مارادونا وكشفت المتحدثة الرسمية للدار أنه تم إجراء العديد من الأبحاث للتأكد من أن القطعة تتطابق فعليا مع القميص الذي ارتداه النجم الأرجنتيني الراحل في الشوط الثاني.

وتابعت "مارادونا اعترف بنفسه في كتابه أنه أعطاه لستيف هودج، بالإضافة إلى أننا قمنا بانتداب "خبير تطابق" وأكد لنا أن القميص الذي نمتلكه هو قميص مارادونا أثناء احتفاله بالهدفين".

القميص "رقم 10"

ارتدى أيقونة كرة القدم مارادونا القميص "رقم 10" في دور الثمانية لكأس العالم ضد إنجلترا، في ملعب أزتيكا في 22 يونيو 1986 في المكسيك. وبعد ست دقائق من الشوط الثاني، وضع فريق الأرجنتين في المقدمة من خلال تسجيل هدف حاسم، وهو هدف اشتهر باسم "يد الله".

وبعد أربع دقائق فقط، راوغ بمهارته المعهودة من نصف الملعب ليسجل ضربة فردية متألقة لا تزال تتصدر استطلاعات الرأي باعتبارها أعظم هدف في تاريخ كأس العالم وأطلق عليها اسم "هدف القرن".

وفي إشارة إلى ثنائيته بعد المباراة، قال مارادونا عبارة لا تُنسى "قليلا من رأس مارادونا، وقليلا بيد الله".

وجدير بالذكر أن عائلة مارادونا تورطت في سلسلة من الفضائح والمعارك القضائية المتعلقة بإرثه منذ وفاته بسكتة قلبية في نوفمبر 2020.

ويُنظر إلى مهاجم نابولي وبوكا جونيورز السابق، البالغ من العمر 60 عاما، على أنه أحد أعظم لاعبي كرة القدم في كل العصور وبطل لملايين الأشخاص حول العالم، وخاصة في الأرجنتين.