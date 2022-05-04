بعد اتهامات بالتمييز .."لينكد إن" توافق على دفع 1.8 مليون دولار كتعويضات لمئات العاملات

وافقت شبكة التواصل المهني "لينكد إن" على دفع 1.8 مليون دولار كتعويضات لمئات العاملات لتسوية شكوى بشأن التمييز في الأجور قدمها محققو العمل الأمريكيين.

وأعلنت وزارة العمل الأمريكية يوم الثلاثاء أنها توصلت إلى اتفاق تسوية مع شبكة "لينكد إن" لحل مزاعم "التمييز في الأجور على أساس الجنس" والتي تتقاضى فيه النساء أجورًا أقل من الرجال رغم قيامهن بأعمال مماثلة.

تطال التسوية ما يقرب من 700 امرأة عملن في مجالات الهندسة أو الإنتاج أو التسويق من 2015 إلى 2017 في مكاتب الشركة في سان فرانسيسكو وصنيفيل، كاليفورنيا.

ويشمل الوقت الذي سبق وتلا شراء شركة مايكروسوفت لـ "لينكد إن" بحوالي 26 مليار دولار في صفقة ضخمة تم توقيعها في عام 2016.

وقالت الشبكة في بيان لها "في وقت اتفقنا فيه على تسوية هذا الأمر، فنحن لا نتفق مع مطالبات الحكومة، يدفع "لينكد إن" ودفع سابقا رواتب موظفيه بشكل عادل ومنصف".

وبحسب الاتفاقية إن شبكة "لينكد إن" أشارت إلى أن نماذجها الإحصائية لم تحدد الفوارق في الأجور، بينما لفتت السلطات المعنية إلى أنها وجدت خلال بحثها فروقات كبيرة في الأجور بين الجنسين حتى بعد السيطرة على "العوامل التفسيرية المشروعة".