4 سنوات حكم بالسجن على مينا لاعب سيلتا فيغو بتهمة الاعتداء الجنسي

كشفت وثائق قضائية يوم الأربعاء أن محكمة إسبانية قضت بالسجن أربع سنوات على سانتي مينا لاعب سيلتا فيجو، بتهمة الاعتداء الجنسي على امرأة في 2017 مما دفع ناديه إلى إيقافه مؤقتا.

وأظهر الحكم الصادر عن محكمة في ألميريا بتاريخ 26 أبريل/نيسان أن مينا، الذي وجهت له المحكمة اتهامات مع ديفيد جولدار لاعب إيبيزا، سيتعين عليه أيضا دفع تعويض قدره 50 ألف يورو (52650 دولارا) للضحية.

وقضت المحكمة ببراءة جولدار من جميع التهم الموجهة إليه.

واعتقل مينا لفترة وجيزة في يونيو/حزيران 2017، بعد اتهامه بالاعتداء الجنسي على امرأة خلال قضاء عطلته في موجاكار.

ويمكن استئناف الحكم أمام محكمة أعلى درجة قبل تنفيذه.

وقال النادي في بيان "يحترم سيلتا فيجو حق اللاعب في الطعن على الحكم لكنه مضطر في الوقت ذاته لاتخاذ إجراءات بعد الواقعة التي تهدد بتشويه سمعة النادي".