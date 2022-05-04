وكالة إيرانية: إعدام سويدي من أصل إيراني هذا الشهر بتهمة التجسس

ذكرت‭‭‭‭‭‭ ‬‬‬‬‬‬وكالة أنباء الطلبة الإيرانية شبه الرسمية يوم الأربعاء نقلا عن مصادر لم تسمها، أن سويديا من أصل إيراني حُكم عليه بالإعدام في إيران بتهمة التجسس لصالح المخابرات الإسرائيلية سيُعدم هذا الشهر.

وقالت الوكالة إن من المقرر إعدام أحمد رضا جلالي بحلول 21 مايو/ أيار. وكان جلالي وهو طبيب وباحث في طب الكوارث قد اعتقل في عام 2016 أثناء زيارة أكاديمية لإيران.

تأتي هذه الأنباء في الوقت الذي يواجه فيه حميد نوري وهو مسؤول سابق بالادعاء الإيراني اعتقلته السلطات السويدية عام 2019 حكما بالسجن مدى الحياة في السويد، بتهمة ارتكاب جرائم حرب دولية وانتهاكات لحقوق الإنسان.

ونوري متهم بلعب دور بارز في قتل السجناء السياسيين الذين أعدموا بناء على أوامر حكومية في سجن جوهردشت في كرج بإيران عام 1988.

ولم تعلق وزارة الخارجية السويدية بعد على تقرير وكالة أنباء الطلبة الإيرانية.

وبموجب القانون السويدي، يمكن محاكمة المواطنين السويديين وغيرهم على الجرائم التي ترتكب ضد القانون الدولي في الخارج.

كانت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية قد ذكرت في تقرير سابق أن وزارة الخارجية الإيرانية استدعت السفير السويدي يوم الاثنين لنقل اعتراض الجمهورية الإسلامية على "الاتهامات الملفقة التي لا أساس لها التي وجهها المدعي العام السويدي لإيران خلال نظر المحكمة لقضية نوري".