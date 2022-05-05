جونسون يمنح فرصة أخيرة للمحادثات مع الاتحاد الأوروبي بخصوص أيرلندا الشمالية

ذكرت صحيفة التايمز أن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بصدد منح المحادثات مع الاتحاد الأوروبي بخصوص أيرلندا الشمالية "فرصة أخيرة" قبل سن تشريع يتيح له إبطال بروتوكول مثير للجدل يحكم التجارة بعد خروج بريطانيا من التكتل.

وقال التقرير إن جونسون أرسل وزير شؤون أيرلندا الشمالية كونور بيرنز إلى واشنطن في محاولة لتفسير استراتيجية الحكومة الجديدة التي ستمنح الوزراء سلطة تعليق جزء من الاتفاقية، التي وقعها جونسون في 2019، على نحو أحادي.

وحاولت بريطانيا والاتحاد الأوروبي على مدى شهور حل الأزمة المتعلقة ببروتوكول أيرلندا الشمالية الذي يحدد قواعد التبادل التجاري للمنطقة التابعة لبريطانيا والذي وافقت عليه لندن قبل خروجها من الاتحاد الأوروبي لكنها تقول الآن إنه غير قابل للتطبيق.