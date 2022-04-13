مدرب إيرلندا الشمالية للسيدات يعتذر بعد تصريحه بأنهن "أكثر عاطفية" من الرجال

تقدم مدرب منتخب إيرلندا الشمالية للسيدات في كرة القدم كيني شيلز الأربعاء بالاعتذار بعد الانتقادات التي طالته بسبب قوله إن لاعبات كرة القدم يتلقين أهدافًا كثيرة في غضون دقائق لأنهن "أكثر عاطفية من اللاعبين".

وقال شيلز هذه التعليقات بعد أن تلقت شباك منتخبه خمسة أهداف في غضون 27 دقيقة في الشوط الثاني خلال الخسارة بخماسية نظيفة ضد إنجلترا في بلفاست في تصفيات كأس العالم 2023.

قال بعد المباراة إنه في كرة القدم "لدى السيدات، إذا لاحظتم على مر السنين، عندما يلتقى الفريق هدفًا، يتلقى الثاني في غضون فترة قصيرة".

وتابع "وهذا يحصل في رياضة السيدات، وذلك لأن الفتيات والنساء أكثر عاطفية من الرجال، لذا فهنّ لا يتعاملن بشكل جيد مع تلقي هدف".

أدى ذلك الى انتقادات من الدوليَين الانجليزيين السابقين إيان رايت وحارسة المنتخب سيوبهان تشامبرلاين.

واعتذر شيلز الأربعاء عن تعليقاته في بيان بثه موقع الاتحاد الايرلندي الشمالي لكرة القدم.

وقال المدرب البالغ 65 عامًا "أود أن أعتذر عن تعليقاتي التي أدليت بها في المؤتمر الصحافي بعد المباراة الليلة الماضية. أنا آسف للإساءة التي تسببت بها".

وتابع "أنا مدافع عن رياضة السيدات ومتحمس لتطوير فرص لازدهار النساء والفتيات".

وكان رايت، مهاجم أرسنال وإنجلترا سابقًا، غرّد على تويتر "يتحدث عن أن النساء عاطفيات! لم يرَ ذلك الرجل كم مرة بكيتُ على أرض الملعب!".

فيما اعتبرت تشامبرلاين في حديث مع هيئة الاذاعة البريطانية "بي بي سي"، أن "هذا لا يحدث فقط في رياضة السيدات، بل لدى الرجال أيضًا، وتعميم هذه الفكرة على النساء هو أمر غريب بعض الشيء".