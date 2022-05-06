مقتل شخصين وجرح 2 آخرين في إطلاق نار في دار مخصص لذوي الاحتياجات الخاصة بهولندا

قالت الشرطة الهولندية، الجمعة، إن شخصين قتلا وأصيب اثنان آخران بجروح خطرة، خلال إطلاق نار في إحدى ضواحي روتردام، في دار رعاية مخصص لذوي الاحتياجات الخاصة.

ووقع الحادث في ضاحية ألبلاسردام، في مزرعة قديمة تمّ تحويلها إلى دار للرعاية الصحية.

وفي تغريدة لها عبر تويتر، قالت شرطة روتردام إنه "تم إيقاف المشتبه به ومصادرة السلاح الذي كان بحوزته"، مضيفة أن فريقاً من المختصين يهتمون حالياً بالأشخاص الذين كانوا شهوداً على إطلاق النار.

وقالت وسائل إعلام هولندية إن امرأة ومراهقة قُتلا خلال الحادثة، فيما جرح مراهق وشابة، مضيفة أن المشتبه به يبلغ 38 عاماً من العمر، وكان معروفاً لدى الشرطة، و"له سوابق صغيرة، غير إجرامية".

وتبقى دوافع مطلق النار مجهولة حتى الساعة.

وانتشر حول مسرح الجريمة قوات تابعة للشرطة، وأخرى للدفاع المدني، كما حلّقت مروحيات فوق المنطقة. وطالبت الشرطة المواطنين بالابتعاد عن مكان وقوع الحادث.

وتأوي المزرعة مجموعة من الأشخاص من مختلف الفئات العمرية، أكثريتهم مصابون بإعاقة ذهنية أو مرض عقلي. كما أنها تستضيف شباباً يخضعون لدورات إعادة تأهيل بعد تعرضهم لحوادث معينة.