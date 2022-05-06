الدينار التونسي يهبط إلى مستويات قياسية جديدة مقابل الدولار

أظهرت بيانات البنك المركزي في تونس اليوم الجمعة أن الدينار التونسي هبط إلى مستويات قياسية جديدة مقابل الدولار.

وجرى تداول الدينار بسعر 3.101 مقابل الدولار أمس الخميس. وفي الشهر الماضي، جرى تداوله عند 3.074 للمرة الأولى، مدفوعاً للهبوط بارتفاع التضخم وتفاقم العجز التجاري والتأثير الحاد للأزمة الأوكرانية على المالية العامة.

وارتفع معدل التضخم السنوي في تونس إلى 7.5 بالمئة في أبريل (نيسان) مقارنة مع 7.2 بالمئة في مارس (آذار).

وفي الشهر الماضي، قال المعهد الوطني للإحصاء إن العجز التجاري للبلاد اتسع إلى 4.3 مليار دينار ما يُعادل نحو 1.44 مليار دولار في الربع الأول من 2022، من ثلاثة مليارات في نفس الفترة من 2021.

وزادت الواردات إلى 18.3 مليار دينار بينما بلغت الصادرات 14 مليار دينار.

ويهدد تراجع الدينار بتآكل احتياطيات تونس من العملات الأجنبية، ويمكن أن يجعل خدمة الدين أكثر تكلفة ويؤدي إلى زيادة عجز الميزانية. كما أنه يؤدي لتراجع أكبر للقوة الشرائية للمواطنين.