الغزو الروسي لأوكرانيا | بريطانيا تتحدث عن خسائر فادحة للوحدات العسكرية الروسية الأكثر تقدما

الغزو الروسي لأوكرانيا | بريطانيا تتحدث عن خسائر فادحة للوحدات العسكرية الروسية الأكثر تقدمامحادثة
ذكرت وزارة الدفاع البريطانية في نشرة دورية على تويتر يوم السبت، أن الصراع في أوكرانيا يتسبب في خسائر فادحة في بعض من أكثر الوحدات الروسية تقدما وقدرة.
وأضافت أن دبابة واحدة على الأقل من طراز تي-90 إم، الأكثر تطورا في روسيا، تعرضت للتدمير خلال القتال.
وقالت إن نحو مئة دبابة من الطراز تي-90 إم موجودة في الخدمة ضمن أفضل الوحدات الروسية تجهيزا، بما في ذلك التي تقاتل في أوكرانيا.
مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا وإجلاء 50 مدنيا من ماريوبول
أعلنت واشنطن الجمعة مساعدة عسكرية جديدة لأوكرانيا حيث يتواصل الهجوم الروسي دونما هوادة حتى في ماريوبول حيث أفادت كييف عن إجلاء نحو خمسين مدنيا.
ويأتي ذلك رغم إقرار مجلس إعلانا الجمعة بالاجماع يطالب فيه باحلال السلام في أوكرانيا التي تدخل الحرب فيها السبت يومها الثاني والسبعين.
وأعلنت الولايات المتحدة من جهتها الجمعة مساعدة عسكرية لأوكرانيا بقيمة 150 مليون دولار تضم خصوصا ذخائر مدفعية وأجهزة رادار لكنها حذرت من أن الأموال المرصودة للأسلحة الموجهة للكييف "أشرفت على النفاد".
وتشمل هذه المساعدة وهي أقل من الحزم السابقة بكثير، خصوصا 25 ألف قذيفة مدفعية من عيار 155 مليمترا وأجهزة رادار مضادة للقصف المدفعي الروسي وأجهزة تشويش على الاتصالات.