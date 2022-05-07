الغزو الروسي لأوكرانيا | بريطانيا تتحدث عن خسائر فادحة للوحدات العسكرية الروسية الأكثر تقدما

ذكرت وزارة الدفاع البريطانية في نشرة دورية على تويتر يوم السبت، أن الصراع في أوكرانيا يتسبب في خسائر فادحة في بعض من أكثر الوحدات الروسية تقدما وقدرة.

وأضافت أن دبابة واحدة على الأقل من طراز تي-90 إم، الأكثر تطورا في روسيا، تعرضت للتدمير خلال القتال.

وقالت إن نحو مئة دبابة من الطراز تي-90 إم موجودة في الخدمة ضمن أفضل الوحدات الروسية تجهيزا، بما في ذلك التي تقاتل في أوكرانيا.