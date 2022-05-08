ماكرون يحيي ذكرى انتصار الحلفاء على ألمانيا النازية في 1945

أحيا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الأحد الذكرى الـ 77 لانتصار الحلفاء على ألمانيا النازية في 8 أيار/مايو 1945، في احتفال اكتسب اهمية خاصة في سياق الحرب الأوكرانية وعشية العرض العسكري الروسي التقليدي في موسكو.

يطلق هذا الاحتفال مرحلة دولية للرئيس الذي سيشارك في مؤتمر عبر الفيديو يضم أعضاء مجموعة السبع الأحد "حول الوضع في أوكرانيا"، قبل أن يتوجه إلى ستراسبورغ (شرق) الاثنين للاحتفال بيوم أوروبا ثم إلى برلين للقاء المستشار أولاف شولتس.

يصادف الاثنين أيضًا احتفال روسيا بالنصر على ألمانيا النازية، في مناسبة تظهر القوة العسكرية في خضم الحرب في أوكرانيا.

بعد إعادة انتخابه مؤخراً، وصل الرئيس الفرنسي بالسيارة لوضع إكليل من الزهور أمام تمثال الجنرال ديغول في جادة الشانزليزيه ظهراً.

تحدث ماكرون مع حفيد الجنرال ديغول، زعيم فرنسا الحرة خلال الحرب العالمية الثانية، قبل أن يعود إلى سيارته متوجهاً إلى قوس النصر تصحبه مرافقة كبيرة من الحرس الجمهوري، وسط ترحيب من بعض المارة.

وتعد هذه المرة الأولى منذ عام 2019 التي يُسمح فيها للجمهور بحضور هذا الحفل، بعد عامين من القيود بسبب وباء كوفيد-19.

وردا على سؤال حول السياق الذي جرى فيه هذا الحفل، قالت وزيرة الثقافة روزلين باشلو للصحافيين إنها "لحظة ذات أهمية بالغة" مع الحرب في أوكرانيا.

وأضافت "اعتقدنا أن الحرب انتهت في أوروبا".

وكتب وزير الخارجية جان ايف لودريان في تغريدة "نحتفل اليوم بذكرى نهاية الحرب العالمية الثانية في أوروبا وانتصار مقاتلي الحلفاء على ألمانيا النازية. ولا ننسى الجنود الذين أتوا من جميع أنحاء الاتحاد السوفياتي السابق، بمن فيهم الأوكرانيون والروس الذين ساهموا في هذا الانتصار".

زيارة ألمانية إلى كييف

هذا ووصلت رئيسة البرلمان الألماني بيربل باس إلى كييف يوم الأحد لإحياء ذكرى ضحايا الحرب العالمية الثانية وإجراء محادثات سياسية.

نشر إنريكو بريسا رئيس البروتوكولات في البرلمان الألماني على تويتر صورا لبيربل لدى وصولها على متن قطار ولقائها برئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميهال.

بوتين

من جهته، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أنه "كما في عام 1945، سيكون النصر لنا"، طارحاً عدداً من المقارنات بين الحرب العالمية الثانية والصراع في أوكرانيا خلال تهانيه في ذكرى 08 أيار/مايو.

وقال بوتين في تهنئة وجهها إلى دول الكتلة السوفياتية السابقة والمنطقتين الانفصاليتين في شرق أوكرانيا "اليوم جنودنا، مثل أسلافهم، يقاتلون جنبًا إلى جنب من أجل تحرير أرضهم من الأوساخ النازية، مع الثقة في أن النصر سيكون لنا كما في عام 1945".

وأضاف أن "الواجب المشترك اليوم هو منع عودة النازية التي سببت الكثير من المعاناة لشعوب الدول المختلفة"، متمنياً أن تكون "الأجيال الجديدة جديرة بذكرى آبائها وأجدادها".