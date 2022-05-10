بعد أن زاره مسؤول أوروبي كبير.. ماسك يقول إنه "موافق" على قواعد الاتحاد بخصوص تويتر

أعلن إيلون ماسك الذي أبرم صفقة لشراء تويتر، الإثنين، أنه يتفق تماماً مع القواعد الأوروبية الجديدة بشأن تنظيم الشبكات الاجتماعية، رغم التناقض الواضح بين رؤيته والقانون الجديد.

وأدلى رئيس شركة تسلا بتصريحاته إثر زيارة قام بها مفوض السوق الداخلية في الاتحاد الأوروبي تييري بريتون إلى مصنع سيارات شركته في أوستن بولاية تكساس الأميركية.

وقال الملياردير في مقطع فيديو نشره المسؤول الأوروبي الرفيع على تويتر "أنا أتفق مع كل ما قلته، حقاً، أعتقد أننا على الموجة نفسها".

ولفت تييري بريتون إلى أنه شرح لإيلون ماسك مضمون قانون الخدمات الرقمية الذي سيجبر المنصات الرئيسية على مكافحة المحتوى غير القانوني بشكل أفضل.

وقال بابتسامة عريضة متوجهاً إلى ماسك "أعتقد أنه يتناسب تماماً مع ما تريد القيام به بالمنصة".

وقرر أغنى رجل في العالم شراء تويتر لجعلها شركة خاصة غير مدرجة في البورصة.

وانتهى الأمر بمجلس إدارة تويتر بقبول عرضه، رغم تحفظات مديرين في الشركة وموظفين وجهات عدة بينها منظمات غير حكومية كثيرة يخشون أن يسمح إيلون ماسك للمعلومات المضللة ورسائل الكراهية بالانتشار على المنصة.

ويعود ذلك إلى رغبة رجل الأعمال غريب الأطوار في أن يجعل من الشبكة الاجتماعية حصناً لحرية التعبير التي يرى أنها مقيدة بسبب التشدد في سياسات الإشراف على المحتوى.

في نهاية نيسان/أبريل، قال تييري بريتون لوكالة فرانس برس إن تويتر "يجب أن تتكيف بشكل كامل مع القواعد الأوروبية" بغض النظر عن توجهات إيلون ماسك في ما يتعلق بحرية التعبير.

وشدد المفوض على أنه "سواء كان الأمر يتعلق بالمضايقات عبر الإنترنت، أو بيع المنتجات المقلدة، أو المواد الإباحية للأطفال، أو الدعوات لأعمال إرهابية، سيتعين على تويتر التكيف مع قواعدنا الأوروبية غير الموجودة في الولايات المتحدة".