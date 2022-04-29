هل سيصبح وعد ماسك بحماية حرية التعبير على تويتر موضع اختبار في الشرق الأوسط؟

يصف الملياردير إيلون ماسك، مشتري تطبيق تويتر، نفسه بأنه رائد وداعية للحرية المطلقة في التعبير، لكن هذا يمكن أن يكون موضع اختبار في الشرق الأوسط حيث يقول منتقدون إن الحكومات الاستبدادية تستخدم المنصة لتعقب المعارضين ونشر معلومات مضللة.

وفي منطقة تخضع فيها وسائل الإعلام المحلية لسيطرة الدولة، يعتمد ملايين الأشخاص على منصات التواصل الاجتماعي لمتابعة الأخبار والتعبير عن آرائهم.

أظهر تطبيقا تويتر وفيسبوك قدرتهما على التأثير في أحداث الحياة الواقعية خلال انتفاضات الربيع العربي عام 2011، عندما لعبا دورا كبيرا في الاضطرابات الاجتماعية التي حدثت في ذلك الوقت.

لكن حدثت ردة عن الكثير من المكاسب الديمقراطية، ويرجع السبب في ذلك جزئيا إلى أن الحكومات كانت بإمكانها تعقب أنشطة المعارضين على مواقع التواصل الاجتماعي واعتقال من ينتقدها.

قال مارك أوين جونز، مؤلف كتاب الاستبداد الرقمي المرتقب في الشرق الأوسط والأستاذ المساعد لدراسات الشرق الأوسط في جامعة حمد بن خليفة في قطر، إن بعض الدول اختارت موقع تويتر للترويج لها وترهيب الناشطين.

وأضاف "تملك إيلون ماسك لموقع تويتر سيؤدي ببساطة إلى تفاقم المشكلات التي نراها في المنطقة. وسيزيد من احتمالية استغلال تويتر كأداة للمراقبة والقمع".

وأوضح "إيديولوجية ’أي شيء مقبول’ التي ينتهجها ماسك ستصب في مصلحة الدول الاستبدادية التي تستغل تويتر لإنشاء حسابات وهمية وترهيب الآخرين تحت ستار حرية التعبير".

لم يرد تويتر على الفور على طلب للتعليق على الطريقة التي سيتعامل بها مع استخدام حكومات الشرق الأوسط للمنصة، وما قد يفعله لحماية المنتقدين الذين يعبرون عن آرائهم على وسائل التواصل الاجتماعي.

ولم يرد ماسك على الفور على طلب للتعليق.

أبرم ماسك صفقة لشراء تويتر مقابل 44 مليار دولار يوم الإثنين، وهي صفقة ستمنحه السيطرة على منصة التواصل الاجتماعي وستحول المجموعة من شركة مدرجة في البورصة إلى شركة خاصة.

وقال ماسك في بيان يوم الاثنين "حرية التعبير هي القاعدة الصلبة لعمل الديمقراطية، وتويتر هو الساحة الرقمية المفتوحة لمناقشة المسائل الحيوية لمستقبل الإنسانية."

حذف آلاف الحسابات

يتوقع بعض النشطاء السياسيين أن تكون قيادة ماسك أقل اعتدالا وأنه سيعيد الحسابات المحظورة بما فيها حساب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.

ودعا ماسك إلى إجراء تعديلات لتسهيل استخدام الخدمة مثل زر التعديل والقضاء على "سبام بوتس" أو برامج الرسائل المزعجة التي ترسل كميات هائلة من التغريدات غير المرغوب فيها.

ألغى موقع تويتر في عام 2020 آلاف الحسابات المرتبطة بمصر وهندوراس وإندونيسيا والسعودية وصربيا إما لتلقي توجيهات من الحكومات أو للترويج لمحتوى مؤيد للحكومة.

وفي العام السابق، قال موقع تويتر إنه حذف ما يقرب من ستة آلاف حساب لكونها جزءا من عملية معلومات مدعومة من الدولة نشأت في السعودية.

ولا تتسامح السعودية ودول الخليج الأخرى مع المعارضة أو النقد العلني وتحظر الأحزاب السياسية والاحتجاجات. وتستغل هي ودول عربية أخرى القوانين الجنائية وقوانين الجرائم الإلكترونية للحد من حرية التعبير على الإنترنت.

لم يرد المسؤولون في السعودية ومصر على الفور على طلبات للتعليق على عمليات حذف الحسابات في عامي 2019 و2020 أو الاتهامات بالتلاعب بوسائل التواصل الاجتماعي واستخدام المنصات لمراقبة المنتقدين.

عبد الله العودة، رئيس قسم الخليج في مؤسسة (الديمقراطية الآن للعالم العربي)، على دراية بعواقب استخدام تويتر في السعودية.

وهو نجل الداعية الإسلامي السعودي البارز سلمان العودة، واحد من عشرات رجال الدين والناشطين والمثقفين الذين اعتقلوا في المملكة منذ صعود ولي العهد الأمير محمد بن سلمان إلى السلطة في عام 2017.

تم القبض على الداعية سلمان العودة، الذي كان له عدد كبير من المتابعين على وسائل التواصل الاجتماعي، في سبتمبر أيلول 2017 في منزله بعد ساعات قليلة من نشره تغريدة يحث فيها قطر والسعودية على إنهاء الخلاف الدبلوماسي. وكان قد انتقد الرياض في السابق بشأن حقوق الإنسان.

قال العودة "يجب أن يكون من الصعب اختراق حسابات تويتر"، في إشارة إلى قضية اتهمت فيها وزارة العدل الأمريكية عام 2019 موظفين سابقين اثنين في تويتر ورجلا ثالثا من السعودية بالتجسس لصالح المملكة من خلال البحث عن بيانات خاصة لمستخدمين.

أما مريم الخواجة، وهي ناشطة بحرينية تعيش في منفى اختياري في الولايات المتحدة ويقضي والدها حكما بالسجن مدى الحياة لدوره في الحركة المؤيدة للديمقراطية في البحرين، فقالت إن تويتر كان أداة فعالة خلال انتفاضة 2011.

لكنها أضافت أن التطبيق سرعان ما أصبح موقعا يُستهدف فيه الناس.

وقالت "تويتر كان بالفعل مليئا بمشكلة المضايقات، وهذا سيزيد فقط".

محظور في إيران

لاحقت السلطات المصرية ناشطين بسبب منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي، من بينهم المدافع عن حقوق الإنسان حسام بهجت، الذي تم تغريمه 10 آلاف جنيه بعد أن اتهم مفوضية الانتخابات على تويتر بالتزوير عام 2021.

وتقول منظمة العفو الدولية إن تويتر يتحمل مسؤولية حماية الحق في العيش دون تمييز أو عنف.

حظرت السلطات الإيرانية تطبيقي تويتر وفيسبوك في البلاد منذ الاحتجاجات المناهضة للحكومة عام 2009، لكن ملايين الإيرانيين وجدوا طرقا لتجاوز قيود الدولة.

العديد من القادة الإيرانيين مثل المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي وأعضاء البرلمان لديهم حسابات على تويتر رغم الحظر، ومعظمهم يمتلك حسابات متعددة بلغات مختلفة.

وألقي القبض على الصحفي الإيراني المستقل محمد مساعد في عام 2019 بعد تغريدة عن قطع الإنترنت خلال الاحتجاجات المناهضة للحكومة بسبب ارتفاع أسعار الوقود.

وكتب وقتها "هل من أحد هنا، أهلا أيها العالم الحر! لقد استخدمت 42 برنامجا مختلفا لكتابة هذا! ملايين الإيرانيين ليس لديهم إنترنت. هل يمكنكم سماعنا؟"

وتم احتجازه لأسبوعين. وقالت لجنة حماية الصحفيين، وهي منظمة غير حكومية تدافع عن حرية الصحافة وعن حقوق الصحفيين، إن الحرس الثوري اعتقل مساعد بعد عدة أشهر لانتقاده النظام الإيراني.

ولم يرد القضاء الإيراني على الفور على أسئلة تتعلق بقضيته.