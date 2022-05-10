كييف: أكثر من ألف جندي أوكراني بينهم مئات الجرحى لا يزالون في آزوفستال

أعلنت نائبة رئيس الوزراء الأوكراني ايرينا فيريشتشوك الثلاثاء أن أكثر من ألف جندي أوكراني منهم مئات الجرحى لا يزالون داخل مصنع آزوفستال في مدينة ماريوبول الجنوبية الواقعة تحت السيطرة الروسية، والتي شهدت يوم أمس احتفالات محدودة بيوم النصر على النازية، كما يشير الفيديو أعلاه.

وقالت ايرينا فيريشتشوك لوكالة فرانس برس إن "أكثر من ألف" جندي أوكراني لا يزالون داخل المصنع و"المئات منهم مصابون بجروح. هناك أشخاص يعانون من إصابات بالغة ويلزمهم إجلاء طارئ. الوضع يتدهور يومياً".

لكن على الرغم من ذلك، أقامت روسيا عرضاً في مدينة ماريوبول بمناسبة الذكرى الـ 77 للانتصار السوفيتي على ألمانيا النازية في الحرب العالمية الثانية في التاسع من آيار/ مايو 2022.

ومصنع آزوفستال هو آخر جيب للمقاومة الأوكرانية في المدينة المدمرة، واكتسب رمزية كبيرة في الحرب الأوسع نطاقاً التي تشهدها أوكرانيا.

وأعلنت فيريشتشوك السبت أن جميع النساء والأطفال وكبار السن المدنيين الذين كانوا يختبئون مع المقاتلين تم إجلاؤهم من أقبية الموقع الصناعي الضخم.

ونفت في تصريحات لوكالة فرانس برس الثلاثاء ما قاله مسؤولان محليان بأن نحو مئة مدني لا يزالون في شبكة الأنفاق التي تعود إلى الحقبة السوفيتية أسفل المصنع.

وقالت إن أوكرانيا تدعو جميع المنظمات الدولية إلى ممارسة الضغط على روسيا لتسمح بإجلاء المصابين بجروح بالغة من آزوفستال والطاقم العسكري الطبي وآخرين "من غير المقاتلين، بحسب اتفاقية جنيف".

ولفتت إلى أنها حصلت على ضمانات بأن "تركيا مستعدّة" للمساعدة في تسهيل عمليات الإجلاء عبر البحر من مصنع آزوفستال والتي قد تستغرق نحو أسبوع، نظراً لعدد الأشخاص الذين لا يزالون في المصنع.

وتابعت "يجب أن تكون هناك اتفاقيات وضمانات بأن روسيا لن تبدأ في إطلاق النار"، مضيفة "نحن بحاجة لضمانات مكتوبة. هذا ما نعمل على تحقيقه الآن".