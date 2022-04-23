شاهد: كتيبة آزوف تنشر مقطعا مصورا لمدنيين وعسكريين يتحصنون داخل أنفاق مصنع آزوفستال للصلب بماريوبول

نشرت كتيبة تابعة لآزوف التي تنتمي للحرس الوطني الأوكراني، والتي تعتبر جزءا من المجموعة المتحصنة حاليا في مصنع آزوفستال للصلب في ماريوبول مقطع فيديو هذا السبت يقول إنه يظهر نساء وأطفالًا يحتمون تحت الأرض في المصنع. وأوضح بعض السكان الذين شوهدوا في الفيديو أنهم يختبئون في أنفاق المصنع تحت الأرض منذ حوالى شهرين.

وقالت سيدة في الفيديو: "نريد أن نرى سماء هادئة. نريد أن نستنشق الهواء النقي. ببساطة ليس لديك فكرة عما يعنيه لنا ببساطة أن نأكل ونشرب بعض الشاي المحلى. إنها سعادة حقيقية بالنسبة لنا". وقال نائب قائد آزوف سفياتوسلاف بالامار لوسائل إعلامية إن الفيديو تم تصويره يوم الخميس.

ولا يمكن التحقق من محتويات الفيديو بشكل مستقل وحسب المسؤولين الأوكرانيين، لا يزال حوالي 1000 مدني بينهم نساء وأطفال، محاصرين في آزوفستال إلى جانب القوات الأوكرانية المتحصنة هناك.