شاهد: "البرقع ليس حجابنا".. أفغانيات يتحدين طالبان في الشارع

تظاهر عدد من النساء الأفغانيات في العاصمة الأفغانية كابل ضد قرار سلطة حركة طالبان الأخير، والذي أوجب على النساء لبس البرقع أثناء الخروج من المنزل.

ورفعت المتظاهرات من جمعية "الحركة النسائية الأفغانية" اللواتي خرجن بدون برقع لافتات تندد بالقرار، وهتفن شعارات من بينها "أوقفوا العنف ضد المرأة" و "نريد العدالة، سئمنا الأسر" وكذلك " البرقع ليس حجابنا".

ونص المرسوم المُعلن عنه حديثا على أنه يجب على النساء مغادرة المنزل عند الضرورة فقط، وأن الأقارب من الذكور سيواجهون العقوبة في حال المخالفة.

جاء في المرسوم أيضا أن النساء متوسطات العمر "ينبغي أن يغطين وجوههن باستثناء العينين بما تنص عليه أحكام الشريعة عندما يلتقين رجالا من غير المحرمين". مشيرا إلى أنه "يفضل أن تلازم النساء المنزل" إذا لم يكن لديهن عمل مهم في الخارج.