طائرة صينية تخرج عن مدرج مطار تشونغتشينغ وتشتعل فيها النيران

خرجت طائرة تابعة لـ"تيبت إيرلاينز" صباح الخميس عن مدرجّ مطار تشونغتشينغ الدولي في جنوب غرب الصين واشتعلت فيها النيران مما أسفر عن إصابة بعض ركابها بجروح طفيفة، بحسب ما أعلنت شركة الطيران الصينية.

وقالت "تيبت إيرلاينز" في بيان إنّ جميع الركاب الـ113 وأفراد الطاقم التسعة الذين كانوا على متن الطائرة "تمّ إخراجهم منها بأمان".

وأضافت أنّ الحادث أسفر عن إصابة حوالى 40 راكباً بجروح طفيفة وقد نقلوا جميعاً إلى المستشفى للعلاج.

وكانت الطائرة كانت تتهيّأ للإقلاع في رحلة داخل الإقليم ذي الحكم الذاتي متّجهة من تشونغتشينغ إلى نيينغشي حين وقع الحادث قرابة الساعة 08:09 (00:09 ت غ).

وأوضح البيان أنّه "خلال مرحلة الإقلاع، لاحظ الطاقم خللاً وأوقف العملية. الطائرة خرجت عن المدرّج".

وأضافت الشركة أنّ "الطائرة تضرّرت من جرّاء حادث".

من جهتها بثّت "سي سي تي في"التلفزيونية الحكومية مقطع فيديو ظهرت فيه طائرة على المدرج بجانبها كرة لهب ضخمة ينبعث منها دخان أسود كثيف.

وكانت الشبكة قالت في بادئ الأمر إنّ الطائرة كانت متّجهة إلى لاسا عاصمة إقليم التيبت، قبل أن تصحّح هذه المعلومة.

وهذا ثاني حادث جوي في الصين في أقلّ من شهرين، ففي 21 آذار/مارس الفائت كانت طائرة بوينغ 737-800 تقوم برحلة داخلية بين كونمينغ وقوانتشو حين سقطت لأسباب لا تزال مجهولة من على ارتفاع 29 ألف قدم وتحّطمت على سفح جبل، في حادث أسفر عن مقتل كلّ من كان على متنها وعددهم 132 شخصاً.

وكانت تلك الكارثة الجوية الأكثر دموية في البلاد منذ ما يقرب من 30 عاماً، على الرّغم من أن السلامة الجوية في الصين تُعتبر بشكل عام جيّدة.