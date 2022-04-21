فيديو: هايتي.. مقتل 6 أشخاص في تحطم طائرة قرب العاصمة بورت أو برنس

لقي ستة أشخاص على الأقلّ مصرعهم إثر تحطّم طائرة تجارية صغيرة في منطقة كارفور، بالقرب من بورت أو برنس عاصمة هايتي أمس الأربعاء.

وذكرت إدارة الطيران المدني في هايتي أن الطائرة أقلعت من مطار بورت أو برنس، وكانت في الطريق إلى مدينة جاسميل، وأضافت أن الطائرة تعرضت لعطل في المحرك وأرسلت نداء استغاثة.

وصدمت الطائرة إثر سقوطها سائق درّاجة أجرة وشاحنة محمّلة بمواد استهلاكية، ما أدّى إلى إصابة خمسة أشخاص إصابات خطرة، وفق القاضي مويس جان، ونُقل كلّ الجرحى إلى المستشفى.

وقال جود إدوارد بيير، رئيس بلدية كارفور حيث تحطمت الطائرة، إن ستة قتلوا. وذكر مصدر حكومي أن الطيار توفي بعد نقله إلى المستشفى. من جانبه، أعرب رئيس الوزراء أرييل هنري عن "بالغ الحزن" في تغريدة، ووجه "تعازي قلبية إلى عائلات الضحايا".

وتطوّرت المواصلات الجوّية إلى حدّ بعيد في هايتي منذ العام الماضي، لا سيّما إثر تعذّر التنقّل البرّي الآمن نحو جنوب البلد بسبب الاشتباكات بين العصابات في مارتيسان، وهو حيّ في بور أو برنس يعبر فيه الطريق الوحيد المؤدّي إلى الجنوب.