رئيسة المفوضية الأوروبية ليورونيوز: رأيت "كوابيس" الحرب في أوكرانيا

قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين ليورونيوز اليوم السبت إن ما رأته من آثار للغزو الروسي لأوكرانيا "يخلق كوابيسا" لا يمكن وصفها بالكلمات.

وتحدثت فون دير لاين ليورونيوز خلال تواجدها في بولندا بعد زيارتها أوكرانيا وقالت: "لقد رأيت حقيقة الحرب وهذا يمنحك الكوابيس".

وأضافت: "إنه أمر لا يصدق. لا توجد كلمات تقريبا يمكن أن تصف الرعب الذي رأيته. لكن هذا يمنحني المزيد من التصميم والقوة للكفاح ضد حرب بوتين البشعة والدفاع عن أوكرانيا".

وسألت يورونيوز فون دير لاين عن الاستبيان الذي سلمته للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي والخاص بالانضمام للاتحاد الأوروبي وإذا ما يشكل ذلك وعداً بالانضمام قد لا تفي به بروكسل فيما بعد.

وردت بالقول: "هذه خطوة مهمة ننفذها من قبل مجلس المفوضية الأوروبية لتطوير الاستبيان الذي يمثل بعد ذلك الأساس للرأي الذي نقوم بتكوينه".

وأضافت: "نحن نعمل بجد ليلا ونهارا لنكون أسرع. هذا ما فعلناه. إنها مهمتنا ، لكننا تحملنا مسؤوليتنا في تسريع هذه العملية. الآن، بالتعاون مع السلطات الأوكرانية، سنقوم بتطوير هذا الرأي المهم جدًا بالنسبة لأوكرانيا وهذه هي الخطوة التالية التي يجب اتباعها".

وتقدمت أوكرانيا سابقاً بطلب رسمي من أجل الانضمام إلى الاتحاد وذلك عقب الغزو الروسي لأراضيها.

وكانت فون دير لاين قد قالت إن القوات الروسية ارتكبت على ما يبدو جرائم حرب باستهدافها المدنيين في أوكرانيا، لكنها أكدت أنه يتعين على محامين متخصصين التحقيق في تلك الوقائع.

وأضافت لدى مغادرتها أوكرانيا بعد زيارة أنها رأت بعينيها يوم الجمعة الدمار الذي لحق بمدينة بوتشا القريبة من كييف. وبدأ فريق من خبراء الطب الشرعي نبش مقبرة جماعية يوم الجمعة تضم جثث مدنيين قال مسؤولون محليون إنهم قتلوا أثناء احتلال الروس للبلدة.

وقال الكرملين يوم الثلاثاء إن مزاعم إعدام القوات الروسية مدنيين في بوتشا هي تزييف صارخ يهدف إلى تشويه سمعة الجيش الروسي.

وقالت فون دير لاين إن الاتحاد الأوروبي يعمل مع أوكرانيا ضمن فريق تحقيق مشترك لجمع أدلة على جرائم حرب محتملة لاستخدامها في القضايا أمام المحاكم في المستقبل.