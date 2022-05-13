شاهد: كعكة بالليمون مبتكرة تحزر لقب اليوبيل البلاتيني للملكة إليزابيث الثانية

فاز قالب حلوى بالليمون مطعّم ببسكويت الأماريتي مساء الخميس بمسابقة بودينغ اليوبيل البلاتيني للملكة إليزابيث الثانية، احتفالاً بمرور 70 عاماً على توليها العرش البريطاني.

وحصلت صانعة الحلويات الهاوية جيما ملفين، صاحبة الـ31 عاماً التي تعمل في مجال الإعلان على "البودينغ البلاتيني للاحتفال بيوبيل الملكة" عن الكعكة التي ابتكرتها، واختيرت بإجماع أعضاء لجنة التحكيم.

وأوضحت منظمة المسابقة أن قالب الحلوى هذا دخل بنيله اللقب تاريخ المطبخ البريطاني بعدما سبقه إليه طبق "كورونيشن تشيكن" ("دجاج التتويج") العائد إلى تنصيب الملكة عام 1953، وقالب الحلوى "فيكتوريا سبونج".

وقالت الفائزة: "يجب أن أخبر جدتي أولاً، فهي التي علمتني كيفية إعداد الحلوى"، وأضافت: "ستكون فخورة جداً". وأعربت جيما ملفين التي فوجئت عندما تلقت التهنئة من دوقة كورنويل كاميلا، زوجة الأمير تشارلز، بفكرة أن يطهو الناس قالب الحلوى الذي ابتكرته بمناسبة اليوبيل.

تتكون الوصفة الفائزة من كعكة إسفنجية ملفوفة، مغطاة بمربى البرتقال والليمون الحامض، إضافة إلى كريما الحلويات بالليمون وبسكويت أماريتي الإيطالي المصنوع من اللوز، وصلصلة الماندرين، والكريما المخفوقة، وقشر البرتقال، والشوكولاتة المبشورة، وقطع الأماريتي.

وقالت جيما التي بدأت الطهو وهي في السادسة: "تبين لي أن الملكة تناولت كريما الليمون في حفل زفافها ، لذلك قررت أن ترتكز الكعكة على مذاق الليمون".

وتقام مطلع حزيران/يونيو المقبل في لندن احتفالات تستمر أربعة أيام بمرور 70 عاماً على تولي إليزابيث الثانية العرش، وهو رقم قياسي لاستمرار ملك على العرش البريطاني. وتشمل الاحتفالات كل أنحاء المملكة المتحدة من 2 إلى 5 حزيران/يونيو.