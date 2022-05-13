بدون تعليق: سيارات مدمرة بعد تفجير عبوة ناسفة في كراتشي ومقتل شخص وإصابة 12

أعلنت الشرطة الباكستانية مقتل شخص وإصابة 12 آخرين، بسبب انفجار قنبلة في ساعة متأخرة من مساء الخميس في كراتشي، بعد أسبوعين فقط من هجوم انتحاري، أعلنت مسؤوليتها عنه جماعة انفصالية باكستانية، وقد أسفر عن مقتل أربعة في نفس المدينة. ووقع الانفجار في حي سدار في المدينة الأكثر اكتظاظا بالسكان في باكستان. وقال ضابط مركز الشرطة المحلي سجاد خان: "التحقيق الأولي يشير إلى أن المادة المتفجرة كانت مزروعة في دراجة نارية كانت متوقفة بالقرب من سلة مهملات". ولم يتم الاعلان على الفور عن المستهدف من وراء الهجوم. لكن خان قال ان شاحنة تستقلها قوات أمنية كانت من بين سيارات لحقت بها أضرار جراء الانفجار.