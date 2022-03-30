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باكستان

مقتل ستة جنود باكستانيين في هجوم لعناصر محليين في طالبان

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بقلم:  يورونيوز
دورية للجيش الباكستاني على طول السياج الحدودي الباكستاني مع أفغانستان.
دورية للجيش الباكستاني على طول السياج الحدودي الباكستاني مع أفغانستان.   -   حقوق النشر  أ ب

قتل ستة جنود باكستانيين على الأقل الأربعاء في هجوم استهدف قاعدتهم في شمال غرب البلاد، على الحدود مع أفغانستان، وتبنته جماعة "حركة طالبان الباكستانية"، وفق ما أعلن الجيش الباكستاني.

وقع الهجوم في مدينة تانك وتبنته الحركة غير المرتبطة تنظيميا بطالبان الأفغانية رغم تبنيهما العقيدة نفسها. وقال الجيش في بيان "خلال تبادل كثيف لاطلاق النار استشهد ستة جنود بعدما قاتلوا ببسالة".

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وأعلنت الحركة في بيان أنها قتلت أو جرحت أكثر من 30 جنديا. وكثيرا ما يضخم المتشددون حجم مكاسبهم فيما تقلل دائرة العلاقات العامة في الجيش حجم الخسائر التي تتكبدها أو تتأخر في إعلانها.

المصادر الإضافية • أ ف ب