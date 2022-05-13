أردوغان يعتبر انضمام السويد وفنلندا إلى الحلف الأطلسي "خطأ"

اعتبر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الجمعة أن انضمام فنلندا والسويد إلى حلف شمال الأطلسي سيكون "خطأ"، مثلما كان انضمام اليونان إلى معاهدة الناتو.

وأوضح الرئيس التركي للصحفيين أنه لا يريد أن يرى "تكرار الخطأ نفسه الذي ارتكب عندما انضمت اليونان"، متهماً ستوكهولم وهلسنكي "بإيواء إرهابيين من حزب العمال الكردستاني". وشدد على أنه "ليس لدينا رأي إيجابي".

وأضاف في ختام صلاة الجمعة في اسطنبول قائلا: "نتابع حاليا التطورات المتعلقة بالسويد وفنلندا، لكن ليس لدينا رأي إيجابي"، وتابع: "بالإضافة إلى ذلك، فإن الدول الإسكندينافية هي للأسف أشبه ببيوت ضيافة للمنظمات الإرهابية"، في إشارة إلى عناصر من حزب العمال الكردستاني الذي تصنفه تركيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة منظمة إرهابية.

تركيا هي أول دولة عضو في حلف الأطلسي تعلن معارضتها لاحتمال انضمام فنلندا والسويد. ومنذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا، تبذل أنقرة قصارى جهدها للحفاظ على علاقات جيدة مع روسيا وأوكرانيا اللتين يعتمد عليهما اقتصادها بشكل وثيق.