أول محاكمة لضابط روسي بتهم جرائم حرب في أوكرانيا

تبدأ اليوم، الجمعة، في العاصمة الأوكرانية كييف، محاكمة ضابط روسي متهم بإطلاق النار وقتل مدني أوكراني عمره 62 عاماً خلال الأيام الأولى من الغزو الذي أعلنه الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في الرابع والعشرين من شباط/فبراير الفائت.

وتتهم أوكرانيا العسكري فاديم شيسيمارين، قائد كتيبة كانتيميروفسكايا للدبابات، بارتكاب الجريمة بالقرب من مدينة سومي، شمال شرق أوكرانيا في 28 شباط/فبراير.

والضابط تم أسره خلال المعارك لاحقاً، وهذا ما أكدته المدعية العامة الأوكرانية، إيرينا فينيديكتوفا، الجمعة.

ويقول الادعاء إن شيسيمارين فتح النار على سيارة مدنية فيها مدني بعد تعرض رتل الدبابات الذي يقوده إلى قصف من قبل القوات الأوكرانية، ثم ركب في السيارة مع أربعة جنود روس آخرين، محاولين الفرار.

وتأتي المحاكمة في سياق إعلان الادعاء العام في أوكرانيا، الأسبوع الماضي، أن عدد جرائم الحرب التي ارتكبت على أيدي جنود من الجيش الروسي بلغ نحو 11 ألفاً.

ويواجه الضابط الشاب (21 عاماً) عقوبة بالسجن تترواح من عشر إلى 15 سنة، أو بالسجن المؤبد، بحسب ما ذكرته الغارديان نقلاً عن الادعاء العام.

ومن المرجح أن يتم النظر في قضيتين أخريين في المحكمة في غضون أيام، بما في ذلك المحاكمة الغيابية لميخائيل رومانوف، وهو جندي روسي متهم بالاغتصاب والقتل.

ورومانوف متهم باقتحام منزل في مارس/آذار في قرية في منطقة بروفارسكي بالقرب من كييف، وقتل رجل، ثم اغتصاب زوجته مراراً وتكراراً تحت تهديد السلاح، بوجود طفلها القاصر.