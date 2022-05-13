من بينهم رئيس إسرائيل.. رؤوساء دول وملوك ينعون وفاة رئيس دولة الإمارات

توالت ردود الأفعال الدولية عقب إعلان وفاة رئيس رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان الجمعة، بحسب ما أعلنت وكالة أنباء الإمارات.

وكان أول الناعين لوفاة بن زايد آل نهيان هو الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والذي غرد عبر حسابه في تويتر بالقول "أنعى بخالص الحزن والأسى رجلًا من أغلى الرجال، وقائدًا من أعظم القادة، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، الذي وافته المنية بعد رحلة طويلة من العطاء، قدم فيها الكثير لبلاده وأمته، حتى صارت الإمارات نموذجًا للتطور والحداثة في منطقتنا والعالم".

وعدد السيسي مناقب نظيره الإماراتي بالقول "لقد كان الشيخ خليفة محبًا لمصر بحق، وصديقًا مخلصًا في كل الظروف والأحوال" وقدم باسمه واسم شعب مصر "التعازي لدولة الإمارات العربية المتحدة قيادة ودولة وشعباً في هذا المصاب الجلل…".

كما غرد ملك الأردن عبد الله بن الحسين عقب وفاة رئيس الإمارات بالقول "رحم الله الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، لقد فقدنا أخا عزيزا وقائدا فذا ورث الحكمة عن أبيه الراحل الكبير الشيخ زايد وكرس حياته لخدمة وطنه والأمتين العربية والإسلامية".

كما قدم رئيس العراق برهم صالح تعازيه لدولة الإمارات وكتب عبر حسابه الرسمي في تويتر قائلا "ببالغ الحزن والأسى تلقينا نبأ وفاة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، الذي عُرف بحكمته وعطائه في سبيل وطنه والأمة العربية والإسلامية".

وأضاف "باسمي واسم شعب العراق اتقدم باحر التعازي لدولة الامارات العربية المتحدة قيادة و شعبا بهذا المصاب الجلل"

كما نقلت وكالة الأنباء البحرينية نعى ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة لـ"رئيس دولة الإمارات.. الذي انتقل إلى جوار ربه بعد عمر حافل بالعطاء والإنجازات في خدمة شعبه وأمته العربية والإسلامية ونصرة قضاياها".

وقال الملك في نعيه لرئيس الإمارات إنه "كان قائدًا حكيمًا كرّس حياته في خدمة شعبه وأمته وخدمة الإنسانية" و أعرب عن تعازيه "إلى إخواننا أسرة آل نهيان المالكة الكرام وشعب الإمارات العزيز".

كما غرد حساب رئيس وزؤاء إسرائيل قائلا "باسم حكومة إسرائيل وشعبها, أتقدم بخالص التعازي إلى حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة وإلى شعبها في وفاة فخامة رئيس الدولة الشيخ #خليفة_بن_زايد_آل_نهيان".