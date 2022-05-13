مباشر | مراسم تشييع ودفن الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة في القدس الشرقية

أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت وفاة جندي إسرائيلي بعد إصابته بجروح الجمعة خلال عملية اقتحام نفذتها القوات الإسرائيلية قرب جنين بشمال الضفة الغربية المحتلة.

وجاء في بيان لرئيس الوزراء "اليوم خسرنا بطلا حقيقيا، مقاتلا شجاعا ... عرض نفسه للخطر من أجل أمن إسرائيل" خلال عملية اقتحام تخللتها اشتباكات عنيفة في جنين حيث قتلت الصحفية الفلسطينية الأمريكية شيرين أبو عاقله الأربعاء.

وتقام الجمعة في كنيسة في القدس الشرقية جنازة الصحفية الفلسطينية الأمريكية شيرين أبو عاقلة التي اغتيلت في مخيم جنين الأربعاء خلال عملية عسكرية إسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة.

وأصيبت أبو عاقلة، مراسلة قناة الجزيرة في فلسطين برصاصة في رأسها خلال وجودها في جنين في الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل منذ أكثر من خمسين عاما. وكانت ترتدي خوذة وسترة واقية من الرصاص كتب عليها كلمة "صحافة".

ووقعت صدامات عند إخراج نعش الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة من المستشفى في القدس الجمعة لتشييعها، إذ قامت الشرطة الإسرائيلية بتفريق حشد يرفع أعلاما فلسطينية، وفق ما أفاد صحافيون في وكالة فرانس برس ووسائل إعلام محلية.

وأظهرت مشاهد بثها تلفزيون فلسطين نعش الصحفية التي قتلت الأربعاء أثناء تغطية عملية أمنية إسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، يكاد يسقط أرضا فيما عناصر الشرطة الإسرائيلية يفرقون المحتشدين. وشاهد صحافيو فرانس برس القوات الإسرائيلية تقتحم باحة المستشفى في القدس الشرقية المحتلة.