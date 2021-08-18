أصحاب المداخيل المرتفعة من المصرفيين في المملكة المتحدة هاجروا إلى الاتحاد الأوروبي قبل بريكسيت

ذكر تقرير جديد أن الأثرياء من المصرفيين والذين تُقدر مداخيلهم بالملايين في المملكة المتحدة هاجروا إلى الاتحاد الأوروبي قبل خروج بريطانيا من الاتحاد. وكشف تقرير صادر عن الهيئة المصرفية الأوروبية، الأربعاء، أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي أدى إلى هجرة المصرفيين، ذوي الدخل المرتفع إلى القارة في العام 2019.

ويصف قانون الهيئة المصرفية الأوروبية أصحاب المداخيل المرتفعة بأنهم مصرفيون محترفون يعملون في بنوك الاتحاد الأوروبي ويكسبون أجرا سنويا ثابتا أو متغيرا يزيد عن مليون يورو.

وقد أشار التقرير إلى أن 71 في المائة من إجمالي عدد أصحاب المداخيل المرتفعة في جميع دول الاتحاد الأوروبي يعملون في المملكة المتحدة قبل انسحاب المملكة من الاتحاد، ويشمل الأمر 3519 شخصا.

ومع ذلك، و"كجزء من الاستعدادات لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي"، ودائما حسب الهيئة المصرفية الأوروبية "سجلت البلدان عبر الاتحاد الأوروبي زيادة طفيفة في عدد أصحاب المداخيل المرتفعة، لا سيما ألمانيا وفرنسا وإيطاليا".

ترجع هذه الزيادة جزئيا إلى اختيار 2.63 في المائة من الأشخاص في المملكة المتحدة الانتقال إلى دول الاتحاد الأخرى.

وبخلاف عامل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، كان الارتفاع في عدد أصحاب المداخيل المرتفعة يرجع إلى "النتائج المالية الجيدة بشكل عام، لا سيما في مجال الخدمات المصرفية للشركات وإعادة الهيكلة والدمج الجارية".

وأشار التقرير إلى أنه في العام 2019، وقبل انطلاق جائحة كوفيد-19، ارتفع عدد المصرفيين الذين يكسبون أكثر من مليون يورو بنسبة 17 في المائة في إيطاليا و15 في المائة في فرنسا و9 في المائة في ألمانيا.