شاهد: عشرات القتلى والجرحى في حريق بمبنى تجاري في العاصمة الهندية والشرطة تلقي القبض على شخصين

أعلن الدفاع المدني الهندي مصرع 27 شخصا وإصابة العشرات في حريق هائل في مبنى بالعاصمة نيودلهي الجمعة.

والقت الشرطة الهندية السبت القبض على اثنين من مالكي شركة تصنع وبيع كاميرات أمنية كانت تتخذ من المبنى مقرا لها.

وقالت إدارة الأطفاء إن الحريق اشتعل في الطابق الأول وانتقل بسرعة إلى باقي المبنى بعد أن تسببت مادة بلاستيكية قابلة للاشتعال والتي تستخدم في تصنيع المعدات الخاصة بالكاميرات الأمنية في انتشاره سريعا.

وصرح مسؤول في إدارة الاطفاء لوكالة فرانس برس "تم اخماد الحريق الآن والعدد الاجمالي للقتلى 27 وعملية البحث جارية".

وأوردت تقارير إعلامية أن أكثر من 40 شخصا أصيبوا بحروق ونقلوا إلى المستشفى.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن الشرطة تأكيدها إنقاذ ما بين 60 و70 شخصا من المبنى.

اندلع الحريق الكبير في مبنى تجاري من أربعة طوابق غرب نيودلهي في وقت متأخر من بعد الظهر.

والحرائق شائعة في الهند بسبب ضعف معايير البناء وعدم الالتزام بشروط السلامة.