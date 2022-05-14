مجموعة السبع "لن تعترف إطلاقا بالحدود" التي تسعى روسيا لتعديلها بالقوة مع أوكرانيا

أعلنت مجموعة السبع أنها "لن تعترف إطلاقا" بالحدود التي تسعى روسيا لفرضها بالقوة خلال هجومها العسكري على أوكرانيا، على ما قال وزراء خارجية المجموعة السبت.

وأفاد وزراء الدول السبع الكبرى في بيان صدر في ختام اجتماع استمر ثلاثة أيام في فانغلز بشمال ألمانيا "لن نعترف إطلاقا بالحدود التي حاولت روسيا تغييرها من خلال تدخلها العسكري وسنؤكد على التزامنا دعم سيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها بما فيها القرم".

وتوعد الوزراء توسيع العقوبات المفروضة على موسكو لتشمل قطاعات تعتمد عليها روسيا ومواصلة تزويد أوكرانيا بأسلحة لمساعدتها في صد الغزو الروسي.

وقالوا "نؤكد عزمنا زيادة الضغط الاقتصادي والسياسي على روسيا، ومواصلة التحرك بانسجام".

كما شدد الوزراء على الانعكاسات المتزايدة للحرب على الدول الفقيرة وخصوصا في مجال الأمن الغذائي. وانتقدوا بيلاروس لموقفها إزاء الحرب ودعوها إلى "وقف تسهيل تدخل روسيا واحترام التزاماتها الدولية".

أيضا دعا الوزارء الصين إلى "عدم مساندة روسيا في الهجوم" الذي تشنه على أوكرانيا.