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ألمانيا

شاهد: الشرطة الألمانية تلقي القبض على شخص مسلح بسكين حاول طعن ركاب داخل قطار

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بقلم:  يورونيوز
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ضباط شرطة يقفون أمام قطار إقليمي في محطة هرتسوغنرات، بعد هجوم مسلح بسكين على الركاب، ألمانيا.
ضباط شرطة يقفون أمام قطار إقليمي في محطة هرتسوغنرات، بعد هجوم مسلح بسكين على الركاب، ألمانيا.   -   حقوق النشر  Ralf Roeger/(c) Copyright 2022, dpa (www.dpa.de). Alle Rechte vorbehalten

تمكن ضابط شرطة ألماني بمساعدة راكبين من إلقاء القبض على شخص حاول طعن الركاب بسكين في قطار كان متجها إلى مدينة آخن بغرب ألمانيا، يوم الجمعة.

وبدأ الرجل البالغ 31 عامًا، وهو من أصول عراقية في مهاجمة الركاب بشكل عشوائي في حوالي الساعة السابعة والنصف صباحا، عند انطلاق القطار من محطة هرتسوغنرات القريبة من الحدود الهولندية، مما أسفر عن إصابة أربعة ركاب بجروح متفاوتة.

كما أصيب المهاجم ونُقل إلى المستشفى.

وقال مسؤول ألماني إن المهاجم قد خضع للتحقيق سابقا بسبب ميوله الإسلامية المتطرفة أثناء إقامته في نزل للاجئين في عام 2017.

المصادر الإضافية • أ ب