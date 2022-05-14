منطقة أوسيتيا الجنوبية الانفصالية في جورجيا تعلن عن نيتها تنظيم استفتاء للانضمام إلى روسيا

أعلن زعيم منطقة أوسيتيا الجنوبية الانفصالية في جورجيا الجمعة تنظيم استفتاء في 17 تموز/يوليو على الانضمام إلى روسيا.

وقال مكتبه في بيان "وقع أناتولي بيبيلوف مرسوما بشأن إجراء استفتاء في جمهورية أوسيتيا الجنوبية" مشيرا إلى "التطلع التاريخي" لشعبه للانضمام إلى روسيا.

كانت أوسيتيا الجنوبية محور الحرب الروسية الجورجية عام 2008 التي اعترف اثرها الكرملين بالإقليم دولة مستقلة وأقام قواعد عسكرية فيه. كما اعترفت موسكو باستقلال منطقة أبخازيا الانفصالية في جورجيا.

وأضاف بيبيلوف عبر تطبيق تلغرام "إننا عائدون إلى الوطن... حان وقت الاتحاد مرة واحدة وإلى الأبد".

وأضاف الزعيم المنتهية ولايته "أوسيتيا الجنوبية وروسيا ستكونان معا. هذه بداية قصة جديدة كبيرة".

وهزم بيبيلوف في الانتخابات في وقت سابق من هذا الشهر، وأعربت روسيا عن أملها في أن يحافظ الزعيم الجديد آلان غاغلوف على "استمرارية" العلاقات مع موسكو.

جاء الإعلان في اليوم التاسع والسبعين من الحملة العسكرية الروسية في أوكرانيا حيث قتل الآلاف وفر أكثر من ستة ملايين إلى خارج البلاد.

وقد أعربت أيضا منطقتا دونيتسك ولوغانسك الانفصاليتان في أوكرانيا عن رغبتهما في الانضمام إلى روسيا.

أثار الهجوم الشامل على أوكرانيا موجة تضامن معها في جورجيا.

وسبق أن نددت جورجيا بخطط أوسيتيا الجنوبية لإجراء استفتاء على الانضمام لروسيا ووصفتها بأنها "غير مقبولة".

في آب/أغسطس 2008 شنت روسيا هجومًا على جورجيا التي كانت تقاتل عناصر ميليشيات موالية لموسكو في أوسيتيا الجنوبية بعد أن قصفوا قرى جورجية.

وانتهى القتال بعد خمسة أيام بوقف إطلاق النار بوساطة من الاتحاد الأوروبي، لكنه أودى بأكثر من 700 شخص وشرد عشرات آلاف الجورجيين.