أحيت جمهورية أوسيتيا الشمالية الروسية اليوم الأحد ذكرى ضحايا المذبحة التي استهدفت مدرسة في مدينة بيسلان في اليوم الدراسي الأول من العام 2004 وخلفت أكثر من 300 قتيل بينهم 186 طفلا

وقد توافدت العائلات كما دأبت عليه منذ 15 عاما، إلى مقبرة بيسان التذكارية "مدينة الملائكة" حيث تم دفن الضحايا الذين سقطوا خلال الهجوم الذي استمر لمدة ثلاثة أيام ووضعوا أكاليل الورود على قبور ذويهم وقاموا بالصلاة على أرواحهم.

وكانت مجموعة مؤلفة من قرابة ثلاثين مسلحا من الشيشان وجمهورية إنغوشيا قد احتجزت أكثر من ألف ومائة شخص في مدرسة بيسلان بتاريخ 1 سبتمبر/أيلول واحتفظوا بالرهائن في قالة للألعاب الرياضية بالمدرسة دون طعام أو ماء، وانتهت هذه المأساة بعد أن اقتحمت القوات الروسية المدرسة بتاريخ 3 ديسمبر/أيلول.

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