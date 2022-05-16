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البرازيل

ثمانية قتلى وجرحى في إطلاق نار بالبرازيل

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بقلم:  يورونيوز
صورة من الارشيف-قتلى وجرحى في إطلاق نار بالبرازيل
صورة من الارشيف-قتلى وجرحى في إطلاق نار بالبرازيل   -   حقوق النشر  Mauro PIMENTEL / AFP

قُتل أربعة أشخاص وأصيب أربعة آخرون عندما فتح مسلّحان النار خارج حانة في مدينة ألتاميرا الشماليّة في البرازيل، على ما أعلن مسؤولون الأحد.

وأظهر فيديو لقطات من إطلاق النار الذي حصل في وقت متأخر السبت خلال جلوس حشد من الأشخاص خارج حانة، عندما اقترب مهاجمان وأطلقا النار على عدد من الأفراد، ثم لاذا بالفرار.

وقال حاكم ولاية بارا، هيلدر بارباليو، في بيان إن السلطات تحقق في الهجوم باعتباره "صراعاً محتملاً بين مجموعات إجرامية".

وأفادت تقارير إعلامية محلية بأن ما لا يقل عن 12 جريمة قتل حصلت في ألتاميرا في أقل من أسبوعين.

وقالت السلطات إنها تحقق في ما إذا كانت هذه الجرائم مرتبطة ببعضها.

وذكر بارباليو الذي توجه الأحد إلى المدينة البالغ عدد سكانها 117 ألف شخص، أنه شكل فرقة قوامها 50 شرطيا للتحقيق في الواقعة.

وسبق لولاية بارا أن شكلت مسرحا لمواجهات دموية في الماضي بين عصابات مخدرات وجماعات شبيهة بالمافيا.

المصادر الإضافية • ا ف ب