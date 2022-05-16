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اليمن

أول رحلة تجارية منذ ست سنوات تغادر العاصمة اليمنية صنعاء

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بقلم:  يورونيوز
صورة من الارشيف-يمنيون يستقلون طائرة تابعة للأمم المتحدة في مطار صنعاء الدولي، اليمن.
صورة من الارشيف-يمنيون يستقلون طائرة تابعة للأمم المتحدة في مطار صنعاء الدولي، اليمن.   -   حقوق النشر  Hani Mohammed/ AFP

أقلعت طائرة تابعة لشركة الخطوط الجوية اليمنية الإثنين من صنعاء، في أول رحلة تجارية منذ ست سنوات تنطلق من العاصمة اليمنية الخاضعة لسيطرة المتمردين الحوثيين، ضمن إطار هدنة في هذا البلد.

وأفاد مراسلو وكالة فرانس برس في مطار صنعاء أن الطائرة المتوجهة إلى العاصمة الأردنية عمان تنقل حوالى مئة راكب يمني معظمهم مرضى أو مسنون.

ويدور النزاع في اليمن بين الحوثيين الذين يسيطرون على صنعاء ومناطق أخرى في شمال وغرب البلاد، وقوات الحكومة المدعومة من تحالف عسكري بقيادة السعودية. وتسبّب النزاع بمقتل أكثر من 377 ألف شخص بشكل مباشر أو بسبب تداعيات الحرب، وفق الأمم المتحدة.

وفي الثاني من نيسان/أبريل دخلت هدنة حيز التنفيذ، بوساطة من الامم المتحدة، على أن تستمر لشهرين. ويشمل الاتفاق السماح برحلات تجارية من مطار صنعاء الدولي المفتوح فقط لرحلات المساعدات منذ 2016، ما يمثّل بارقة أمل نادرة في الصراع بعد حرب مدمرة.

ويتهم الحوثيون المدعومون من إيران الرياض بفرض "حصار" على اليمن في حين يقول السعوديون إنهم يريدون منع تهريب الأسلحة إلى المتمردين.

المصادر الإضافية • ا ف ب