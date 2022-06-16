مقتل صحفي يمني بعد انفجار عبوة ناسفة بسيارته في عدن

قتل صحفي يمني في انفجار عبوة ناسفة وضعت في سيارته في مدينة عدن، مساء الأربعاء، بحسب ما أعلن مسؤول أمني لوكالة فرانس برس الخميس.

وقال المسؤول الأمني الذي طلب عدم الكشف عن اسمه لوكالة فرانس برس إنّ "عناصر مجهولة قامت بوضع عبوة ناسفة في سيارة الصحفي صابر الحيدري الذي يعمل متعاونا مع عدد من وسائل الإعلام الأجنبية".

وأشار المصدر إلى أن العبوة انفجرت بالصحفي أثناء عودته إلى منزله ما أدى إلى مقتله وإصابة آخرين كانوا معه في السيارة مساء الأربعاء.

والخميس، أكدت منظمة "مراسلون بلا حدود" مقتل الصحفي صابر الحيدري "بعد وضع عبوات ناسفة تحت سيارته"، مشيرة أنه كان يعمل مراسلا في عدن لوكالة الأنباء الصينية "شينخوا".

وقُتل العديد من الصحفيين اليمنيين منذ بداية النزاع، وفي تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، قُتلت صحفية يمنية حامل في شهرها التاسع في مدينة عدن الجنوبية وهي في طريقها الى المستشفى لتضع مولودها برفقة زوجها الذي أصيب بجروح، عندما انفجرت عبوة ناسفة بسيارتهما.

كما قتل نبيل القعيطي الذي كان يتعاون مع وكالة فرانس برس قبل اغتياله في عدن في 2020، وعبد الله القادري الذي قُتل في قصف في وسط البلاد عام 2018.

وقُتل العديد من الصحفيين اليمنيين منذ بداية النزاع، وفي تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، قُتلت صحفية يمنية حامل في شهرها التاسع في مدينة عدن الجنوبية وهي في طريقها الى المستشفى لتضع مولودها برفقة زوجها الذي أصيب بجروح، عندما انفجرت عبوة ناسفة بسيارتهما.

كما قتل نبيل القعيطي الذي كان يتعاون مع وكالة فرانس برس قبل اغتياله في عدن في 2020، وعبد الله القادري الذي قُتل في قصف في وسط البلاد عام 2018.

ويدور النزاع في اليمن منذ 2014 بين الحوثيين الذين يسيطرون على صنعاء ومناطق أخرى في شمال البلاد وغربها، وقوات الحكومة المدعومة من تحالف عسكري بقيادة السعودية. وتسبّبت الحرب بمقتل مئات آلاف الأشخاص بشكل مباشر أو بسبب تداعياتها، وفق الأمم المتحدة.