احتدام معركة السيطرة على منطقة دونباس شرق أوكرانيا.. وفنلندا والسويد يعلنان رغبتهما الالتحاق بالناتو

قالت وزارة الدفاع الروسية إن قواتها قصفت مواقع في شرق أوكرانيا يوم الأحد مع سعيها لتطويق القوات الأوكرانية في معركة تهدف للسيطرة على منطقة دونباس الشرقية وصد هجوم مضاد حول مدينة إزيوم الاستراتيجية الخاضعة حاليا للسيطرة الروسية.

وقال حلف شمال الأطلسي في اجتماع في ألمانيا إن بمقدور أوكرانيا الانتصار في الحرب ودعا لتقديم المزيد من الدعم العسكري وتسريع وتيرة الموافقة على طلبين متوقعين من السويد وفنلندا للانضمام لعضويته.

وحققت القوات الأوكرانية سلسلة نجاحات منذ الغزو الروسي في 24 فبراير شباط، مما أجبر القادة الروس على التخلي عن هجوم على كييف، كما طردت القوات الروسية من خاركيف ثاني أكبر مدينة في البلاد.

وإليكم آخر الأخبار بشأن الغزو الروسي لأوكرانيا