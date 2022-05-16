احتدام معركة السيطرة على منطقة دونباس شرق أوكرانيا.. وفنلندا والسويد يعلنان رغبتهما الالتحاق بالناتو

احتدام معركة السيطرة على منطقة دونباس شرق أوكرانيا.. وفنلندا والسويد يعلنان رغبتهما الالتحاق بالناتومحادثة
قالت وزارة الدفاع الروسية إن قواتها قصفت مواقع في شرق أوكرانيا يوم الأحد مع سعيها لتطويق القوات الأوكرانية في معركة تهدف للسيطرة على منطقة دونباس الشرقية وصد هجوم مضاد حول مدينة إزيوم الاستراتيجية الخاضعة حاليا للسيطرة الروسية.
وقال حلف شمال الأطلسي في اجتماع في ألمانيا إن بمقدور أوكرانيا الانتصار في الحرب ودعا لتقديم المزيد من الدعم العسكري وتسريع وتيرة الموافقة على طلبين متوقعين من السويد وفنلندا للانضمام لعضويته.
وحققت القوات الأوكرانية سلسلة نجاحات منذ الغزو الروسي في 24 فبراير شباط، مما أجبر القادة الروس على التخلي عن هجوم على كييف، كما طردت القوات الروسية من خاركيف ثاني أكبر مدينة في البلاد.
وإليكم آخر الأخبار بشأن الغزو الروسي لأوكرانيا
روسيا: سعي السويد وفنلندا للانضمام إلى الحلف الأطلسي "خطأ جسيم"
اعتبر نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف أن سعي السويد وفنلندا للانضمام إلى حلف شمال الاطلسي ردًا على الهجوم الروسي على أوكرانيا يشكل "خطأً فادحًا".
ونقلت وكالة إنترفاكس الروسية عن ريباكوف قوله "إنه خطأ جسيم إضافي ستكون لعواقبه أبعاد هائلة".
العقوبات الغربية توقف صادرات من روسيا البيضاء للاتحاد الأوروبي تصل قيمتها إلى 18 مليار دولار
نقلت وكالة أنباء بلتا عن رئيس وزراء روسيا البيضاء رومان غولوفتشينكو قوله في ساعة متأخرة من مساء الأحد إن العقوبات التي فُرضت على بلاده أوقفت صادراتها السنوية إلى الغرب التي تتراوح قيمتها بين 16 و18 مليار دولار.
وفرضت عقوبات على روسيا البيضاء وروسيا بعد أن أرسلت موسكو عشرات الآلاف من القوات إلى أوكرانيا في 24 فبراير شباط من أراضي روسيا وروسيا البيضاء فيما وصفته روسيا بأنها "عملية عسكرية خاصة" تهدف إلى نزع سلاح أوكرانيا و"القضاء على النازيين".
وتقول أوكرانيا والغرب إن هذه المزاعم لا أساس لها وأن الحرب عمل عدواني غير مبرر.
وقال غولوفتشينكو، وفقا لنص مقابلة مع قناة العربية ونشرته وكالة بلتا الحكومية للأنباء "بسبب العقوبات ، تم حظر جميع صادرات روسيا البيضاء تقريبا إلى دول الاتحاد الأوروبي وأمريكا الشمالية.
فنلندا تعلن ترشحها "التاريخي" للانضمام إلى الناتو والسويد على خطاها
أعلنت فنلندا الأحد ترشحها "التاريخي" لعضوية الحلف الأطلسي في خطوة تعد نتيجة مباشرة للغزو الروسي لأوكرانيا، فيما تستعد السويد لتحذو حذوها بعد أن أعلن الحزب الحاكم موافقته على تقديم طلب العضوية.
ورأى الأمين العام للحلف الأطلسي ينس ستولتنبرغ الأحد أن انضمام البلدين إلى الحلف الأطلسي في خطوة تعارضها موسكو بشدة، سيثبت أن "العدوان غير مجد"، في تلميح إلى الهجوم الروسي على أوكرانيا.
في تراجع عن موقفه التاريخي، قرر الحزب الاشتراكي الديموقراطي الحاكم في السويد الأحد دعم طلب العضوية، شرط ألا تستضيف البلاد قاعدة دائمة للحلف أو أسلحة نووية.
وقالت رئيسة الوزراء ماغدالينا أندرسون بعد اجتماع طارىء للحزب في ستوكهولم، إن الترشح المشترك مع فنلندا المضمون الآن، هو "الأفضل للسويد وأمنها".
وستتوجه الزعيمة السويدية إلى البرلمان الاثنين "لضمان دعم برلماني واسع لتقديم ترشح للأطلسي".
وستتخذ الحكومة السويدية قرارها بعد ذلك، ما من شأنه أن يطوي صفحة سياسة عدم الانضمام إلى أحلاف عسكرية التي استمرت أكثر من 200 عام.